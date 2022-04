Bűncselekmény

NAV: gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó, adócsaló bűnbandát számoltak fel

Gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó, a költségvetésnek mintegy 400 milliós kárt okozó bűnbandát iktatott ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).



A NAV azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a Komárom-Esztergom megyei család által létrehozott - külföldi és magyar cégekből álló - fiktív céghálózat Kínából importált gumiabroncsokat, amelyeket szlovák, cseh és magyar társaságokon futtatták át, hogy elkerüljék az adófizetést. Ezzel az értékesítők azt a látszatot keltették, mintha a kínai importból származó gumiabroncsokat Magyarországon szerezték volna be, így elkerülve az áfafizetést.



Amellett, hogy ezzel a módszerrel több mint 400 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek, versenyelőnyt is szereztek a legálisan működő kereskedőkkel szemben - tették hozzá.



A bűnszervezet tagjainak több nagy értékű ingatlanja volt, köztük egy félmilliárdot érő nyaraló a spanyol fennhatóság alá tartozó Baleár-szigeteken - írták.



Az okozott kár és a várható bírság biztosítására a NAV nyomozói bankszámlákat, ingatlanokat, gépjárműveket zároltak 1,5 milliárd forint értékben.



A nyomozók IT-szakemberek és járőrök támogatásával tartottak kutatásokat és lefoglalásokat itthon, és külföldi hatóságok bevonásával Szlovákiában, Spanyolországban is zajlottak kutatások. Hét gyanúsítottat hallgattak ki, ötöt közülük őrizetbe vettek, majd a Tatabányai Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat.



A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoz - áll a közleményben.