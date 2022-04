Adóügyek

Tállai András: már 50 milliárd forintnyi adót igényeltek vissza adóbevallásaikban a gyermeket nevelő szülők

Eddig több mint 162 ezer olyan a gyermeket nevelő szülő nyújtotta be adóbevallását, akinek jár a családi adóvisszatérítés. Az érintettek összességében már mintegy 50 milliárd forintnyi adót igényeltek vissza - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.



A Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy azok, akik 2022. február 14-éig nem kapták meg automatikusan az adó-visszatérítésüket, a bevallásukban igényelhetik azt. Mindez rendkívül egyszerű, hiszen csak ki kell egészíteni az adóhivatal által kitöltött bevallási tervezetet.



Tállai András emlékeztetett, hogy az első körös kiutalási szakasz már 2022. február 14-én lezárult. A családi kedvezményre jogosultak, így többek között a gyermekes családok, a rokkantsági járadékban részesülők, a várandós édesanyák összességében több mint 610 milliárd forint adót kaptak vissza.



A második körös kiutalási szakasz március 1-én kezdődött. Azóta sokan, már több mint 162 ezren éltek a lehetőséggel, és igényelték vissza szja-bevallásukban a családi adóvisszatérítést - mondta az államtitkár.



Az adóhivatal nemcsak az előre kitöltött bevallással, valamint a felmerülő kérdések gyors és szakszerű megválaszolásával, hanem a visszajáró adó kiutalási idejének lerövidítésével is segít. A Pénzügyminisztérium kérésére a NAV megfelezte a 30 napos pénzkiutalási folyamatot, így a bevallás beérkezését követően soron kívül, akár már két héten belül utalja is a családoknak a visszajáró adót - mondta az államtitkár.