Adóügy

NAV: érdemes átnézni az szja-bevallási tervezetet

2022.03.31 23:30 MTI

Az szja-bevallási tervezet már egy hónapja elérhető a webes felületen, érdemes azt átnézni, összehasonlítani a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásokkal, és szükség esetén módosítani, majd beküldeni - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön.



A közleményben kiemelték, hogy a tervezet - az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezettek kivételével - május 20-át követően automatikusan bevallássá válik.



Aki olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amelyről a NAV-hoz nem érkezett kifizetői adatszolgáltatás (például magánszemélytől ingatlan-bérbeadásából származó jövedelem), annak a bevallási tervezetet ki kell egészítenie.



A NAV jelezte, hogy a kedvezmények (például családi kedvezmény, személyi kedvezmény) érvényesítéséhez fontos, hogy a visszaigényelhető összegeket feltüntessék a tervezetben. A családi kedvezmény érvényesítéséhez a gyermekek adatainak a kitöltése, a kedvezmény típusának megjelölése, a jogosultsági hónapok megadása ugyancsak elengedhetetlen.



Azok, akik február 14-ig nem kapták meg automatikusan az adó-visszatérítésüket, azt a bevallásukban igényelhetik - emlékeztettek.



A NAV figyelmeztetett: amennyiben valaki tavaly több önkéntes pénztárnak is fizetett, a bevallásban jelölnie kell, hogy melyik pénztárhoz kéri a visszautalást. Ha az szja-visszatérítés miatt nem maradt összevont adóalapot terhelő adó a tervezetben, akkor nincs miről rendelkezni az önkéntes pénztárak felé.



Akik még papíron adják be bevallásukat, alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen.



Az szja 1+1 százalékáról az adóhivatal szerint a legegyszerűbb a webes felületen nyilatkozni, de postán is be lehet küldeni a NAV-hoz. Ha a munkáltató vállalja a rendelkező nyilatkozatok összegyűjtését, akkor a munkavállalóknak a nyilatkozataikat május 10-éig kell átadniuk a munkáltatók részére.



Az szja-bevallási tervezet kiegészítéséhez, módosításához segítséget adnak a NAV eSZJA oldalán a "Fontos Információk" között elérhető videók - olvasható a NAV közleményében.