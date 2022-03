Pénzügy

Fizetési kedvezménnyel segít a NAV a köztartozások megfizetésénél

Ha valaki a személyijövedelemadó-bevallásában a visszajáró összeg kiutalását kéri, de van köztartozása, akkor érdemes a bevallás benyújtása előtt fizetési kedvezményt kérnie a NAV-tól - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.



A közleményben figyelmeztettek: a lejárt esedékességű tartozások mértékéig a NAV a kiutalni kért összeget visszatartja. Ez csak abban az esetben kerülhető el, ha az érintett ügyfél a tartozását megfizeti vagy a fennálló tartozásaira fizetési kedvezményt kér és azt meg is kapja - húzták alá.



A NAV emlékeztetett arra, hogy a fizetési kedvezményi kérelem legegyszerűbben a NAV honlapján, az ONYA felületen elérhető AUTRESZ adatlapon nyújtható be. Az alkalmazásba belépve a rendszer automatikusan azonosítja a kérelmezőt, így pár kattintással benyújtható a kérelem. Az űrlapon a fellebbezési jogról is egy mozdulattal le lehet mondani, ami gyorsítja a folyamatot - tájékoztattak.



Természetes személyek egy évben egyszer kérhetnek részletfizetést maximum egymillió forintos tartozásukra és legfeljebb 12 hónapra - jelezték.



A kérelemmel kapcsolatos döntést a NAV az ügyfélkapura küldi - idézték fel.