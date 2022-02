Pénzügy

Még három hétig kérhető az szja-bevallási tervezet postázása

Az idén is kérhetik az adózók a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) személyi jövedelemadó-bevallási tervezetük postázását, az adóazonosító jelüket és a születési dátumukat tartalmazó kérelmet többféle módon is el lehet juttatni az adóhatósághoz március 16-ig - hívta fel a figyelmet a NAV kedden.



Az adóhivatal közleményében jelezte: idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészítik azok szja-bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkeznek, legyen akár munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó.



Bárki, aki KAÜ-azonosítóval - ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás - rendelkezik, márciustól megnézheti saját adóbevallási tervezetét azonosítás után az eSZJA portálon.



Akinek nincs KAÜ-azonosítója, az március 16-ig kérheti a tervezet postázását SMS-ben, az eSZJA-oldalon elérhető webűrlappal, levélben, a BEVTERVK formanyomtatványon, telefonon, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon.



Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen, április 30-ig küldi el postán az igénylőknek. Aki lecsúszik a március 16-i határidőről, május 20-ig személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását.



Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 20-ig - tette hozzá közleményében a NAV.