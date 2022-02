Pénzügy

Tállai András: a családi adóvisszatérítés nem veszhet el

Befejeződött a családi adóvisszatérítés első körének a kiutalása, február 14-ig több mint 610 milliárd forintot kaptak kézhez a gyermeket nevelő szülők. Minden jogosultnak jár a családi adóvisszatérítés, ez a joga senkinek sem veszhet el. Azok, akik február 14-ig nem kapták meg az adóvisszatérítés összegét, az adóból visszajáró összeget az szja-bevallásukban igényelhetik vissza - tájékoztatta az MTI-t Tállai András.



A Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára hozzátette, hogy a pénzt a bevallás beérkezésétől számított harminc napon belül, de legkorábban 2022. március elsején utalja ki az adóhivatal.



Az elmúlt harminc év legfontosabb adózási időszaka lehet a május 20-ig tartó személyi jövedelemadó bevallási időszak - jelentette ki Tállai András. A jelentőségét egyrészt az adja, hogy március 1-jével megkezdődik a családi adóvisszatérítés második körös kiutalási szakasza, másrészt az, hogy ennyi pénzt még soha nem kaptak vissza a gyermekes családok, a várandós kismamák és saját jogon családi pótlékra, illetve rokkantsági járadékra jogosultak - részletezte.



Az államtitkár elmondta, hogy több tízezer gyermeket nevelő az szja-bevallásában veheti igénybe a családi adóvisszatérítést. Sokaknak pedig még a február 14-ig kézhez kapott összegen felül az szja-bevallás benyújtását követően is járhat vissza adó; például azoknak, akik tavaly a munkabér mellett ingatlan bérbeadásból vagy őstermelői tevékenységből is szereztek jövedelmet - jegyezte meg.



A családi adóvisszatérítés összegét február 14-ig automatikusan az a jogosult kapta meg postán vagy utalással, akinek az adóhivatal ismerte az utaláshoz szükséges adatait, vagy 2021. december 31-ig benyújtotta a nyilatkozatát és az adó-visszatérítésre való jogosultsága kétséget kizáróan fennállt - idézte fel az államtitkár.



Az szja-bevallásban igényelhetik vissza az adót azok, akik elmulasztották december 31-ig a kiutaláshoz szükséges nyilatkozatot leadni, valamint azok az egyéni vállalkozók, őstermelők és bérbeadók, akik 2021-ben csak olyan jövedelmet szereztek, ami után saját maguk fizették meg az adóelőleget - sorolta az államtitkár.



Azok is az szja-bevallásukban érvényesíthetik az adóvisszatérítést, akiknél a munkáltatóktól az adóhivatalhoz beérkező adatok ellentmondásosak vagy hibásak, például a családi kedvezmény adatait a munkáltató nem minden hónapra, hanem csak szakaszosan közölte, vagy a szülők ketten együtt több családi kedvezményt vettek igénybe, mint ami a gyermekek után a jogszabály alapján járna - tette hozzá Tállai András.