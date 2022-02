Pénzügy

Kormányszóvivő: mostanra nagyjából minden családhoz megérkezett az adóvisszatérítés - videó

Mostanra már nagyjából minden családhoz megérkezett az adóvisszatérítés; a kormány több mint 600 milliárd forintot fizetett ki a gyermeket nevelő szülőknek - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalára felkerült videóüzenetében hétfőn.



Kiemelte: ezt a hatalmas összeget a gazdasági növekedés, a gazdaság jó teljesítménye termelte ki.



A kormány a sok egyéb családtámogatás mellett ezzel is szeretné kifejezni megbecsülését a munka mellett gyermeket nevelő szülőknek - jegyezte meg.



"Szeretnénk, hogy évről évre előrébb tudjanak lépni a családok, és egyre több pénz maradjon náluk" - húzta alá.



Családi adóvisszatérítésre még soha nem volt példa Magyarországon; ez egyszerre egy nagy adócsökkentés és családtámogatás is - így fogalmazott.



A kormányszóvivő végül arról is beszélt, hogy április 3-án lesznek a választások Magyarországon. Mint mondta, dönteni kell arról, hogy milyen országban szeretnénk élni, olyan országban, ahol nő a gazdaság és ebből a gyermekes családok is egyre jobban részesülnek, vagy ismét a Gyurcsány-korszakban, amikor gazdaságilag tönkretették az országot és elvették a családtámogatásokat.