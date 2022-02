Pénzügy

Tállai: február 14-ig megkapják a gyermeket nevelő szülők a családi adóvisszatérítést

A gyermeket nevelő szülők február 14-ig megkapják a családi adóvisszatérítést a bankszámlákra, a postai kézbesítés még korábban történik - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.



A gyermeket nevelő szülők, akik a lakcímre utalást választották, illetve akiknek a családi pótlékot is a postás viszi ki, már február 2-a és 4-e között kézhez kapják a családi adóvisszatérítés összegét - tette hozzá a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára.



A postások február 9-én kezdik meg - a februári ellátással együtt - a 13. havi nyugdíj kézbesítését. A gördülékeny ügymenetért a családi adóvisszatérítés összegét még ez előtt, február első napjaiban viszi ki a posta a címzetteknek - magyarázta az államtitkár, megjegyezve, hogy így mind a gyermeket nevelő szülők, mind a nyugdíjasok, illetve a nyugdíjszerű ellátásban részesülők időben megkapják járandóságukat.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hónapok óta folyamatosan dolgozik azon, hogy az érintettek február 15-ig megkapják a családi adóvisszatérítés összegét - hangsúlyozta Tállai András. Mint mondta: az alapos előkészítő munka tette lehetővé azt, hogy már a jogszabály által előírt határidő előtt át tudja adni a NAV a szükséges adatokat a Magyar Államkincstárnak, illetve a Magyar Postának.



Tállai András kitért arra is, hogy a gyermeket nevelő szülők mellett a várandós kismamák és a velük közös háztartásban élő házastársuk is jogosult a családi adóvisszatérítésre. Szintén visszajár a 2021-ben befizetett adó a saját jogán családi pótlékra jogosultnak, illetve a rokkantsági járadékban részesülőnek vagy a velük közös háztartásban élő hozzátartozói közül annak, aki év közben a családi kedvezményt igénybe vette - sorolta.



Februárban az kapja meg a családi adóvisszatérítés összegét, akinek utalási adatait megismerte a NAV, így például az, aki a családi pótlékot kapja, valamint az, aki 2021. december 31-ig benyújtotta az erről szóló nyilatkozatát - emlékeztetett Tállai András.



Felhívta a figyelmet arra, hogy az adóvisszatérítéshez való jog nem veszhet el, ezért aki elmulasztotta 2021. december 31-ig benyújtani a nyilatkozatot, és a NAV sem ismeri az utaláshoz szükséges adatait, az szja-bevallásában veheti igénybe az adóvisszatérítést, amelyhez segítséget nyújt a NAV által elkészített bevallási tervezet.