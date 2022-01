Adó

NAV: célszerű mielőbb nyilatkozni az szja-kedvezményekről

Az szja-kedvezményre jogosultaknak érdemes már januárban kitölteniük az adóelőleg-nyilatkozatot, hogy munkáltatójuk mielőbb figyelembe vegye a nekik járó kedvezményeket - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményében.



Kiemelték, hogy az adóelőleg-nyilatkozatot a dolgozó tölti ki és adja át munkáltatójának, kifizetőjének.



Az adóelőleg-nyilatkozatot online is be lehet nyújtani a NAV honlapjáról elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA), amelynek használatához mindössze KAÜ-azonosítás - például ügyfélkapus hozzáférés - szükséges. Az online beküldött dokumentumot a NAV automatikusan továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek.



A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy az idei évtől új adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe a 25 év alatti fiatalok, nekik ugyanis nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a kedvezmény havi összegéig, ami jelenleg 433 700 forint. Ez 65 055 forint adómegtakarítást jelenthet havonta. A kedvezmény érvényesítését a fiataloknak nem kell adóelőleg-nyilatkozattal kérniük, azt a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi, kivéve, ha valaki nyilatkozatban kéri annak részleges vagy teljes mellőzését.



A korábbi személyijövedelemadó-kedvezmények - négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, első házasok kedvezménye, gyermekek után járó családi kedvezmény, kormányrendeletben meghatározott betegségek, illetve rokkantsági járadék vagy fogyatékossági támogatás esetén járó személyi kedvezmény - továbbra is elérhetők, jogosultsági feltételeik nem változtak. A személyi kedvezmény mértéke a minimálbér emelkedéséhez igazodva 2022-ben 66 700 forintra nőtt, ami a gyakorlatban havi 10 005 forint adómegtakarítást jelent - olvasható az adóhivatal közleményében.