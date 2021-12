Bűnügy

Cigarettacsempész bűnbandát számolt fel a NAV Szabolcsban - videó

Mintegy 160 ezer doboz cigarettát csempészett be Ukrajnából Magyarországra az a bűnszervezet, melynek tagjait egy rajtaütés során fogták el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai - közölte a hatóság sajtóreferense szerdán az MTI-vel.



Simon Béla elmondta, a tizennégy tagból álló csoport összesen 500 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A nyomozók eddig kilenc gyanúsítottat hallgattak ki, közülük öt férfi letartóztatását rendelte el a Nyíregyházi Járásbíróság.



Az elkövetők többsége büntetett előéletű, a banda két vezetője jelenleg is jogerős börtönbüntetését tölti - ismertette a sajtóreferens. A fogvatartott vezető távollétében a szervezetet a fiai irányították, akik az egyes bűncselekmények végrehajtásáról folyamatosan tájékoztatták apjukat.



A csempészek a mobiltelefonok mellett adóvevőket és éjjellátó készüléket használtak, magabiztosságukat pedig jelzi, hogy még az egyik népszerű közösségi oldalon is kérkedtek illegális jövedelemszerző tevékenységükkel. A csempészett cigit a zöldhatár térségében ágakkal és egyéb növényzettel eltakart üregekbe rejtették, mielőtt eladásra továbbszállították.



A közelmúltban tartott rajtaütés során az észak-alföldi nyomozók járőrök a Merkur bevetési egység támogatásával több helyszínen tartottak kutatást, végleg kiiktatva ezzel a teljes bűnbandát, a szállítóktól, a figyelőkön keresztül egészen a vezetőig - jegyezte meg Simon Béla.