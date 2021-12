Adóügyek

Februári adóvisszatérítés - két hét a nyilatkozat leadásáig

Péntek reggelig már 560 ezer adóvisszatérítési nyilatkozat érkezett az adóhivatalhoz, még két hét és lejár az adóvisszatérítés februári kiutalásához szükséges nyilatkozat benyújtásának a határideje - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.



A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a nyilatkozathoz az online kitöltést érdemes választani, amit az is igazol, hogy a VISSZADO-nyilatkozatok több mint 75 százaléka így érkezik az adóhivatalhoz.



"Az évtized legegyszerűbb nyomtatványaként is emlegetett VISSZADO-nyilatkozatot azoknak kell kitölteni, akiknek a kiutalási adatairól a NAV-nak nincs információja" - húzta alá Tállai András.



Mint mondta: az év végéig attól várja a nyilatkozatot az adóhivatal, aki családi pótlékra jogosult, de a családi pótlékot nem ő kapja, illetve a várandós nőtől és a vele közös háztartásban élő házastársától, valamint attól is, aki máshová kéri az adóvisszatérítés kiutalását, mint ahová a családi pótlékot kapja. Nyilatkoznia kell a katás kisadózónak is, ha nem ő kapja a családi pótlékot, és a rokkantsági járadékban részesülő vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója közül annak, aki év közben a családi kedvezményt igénybe vette.



Az ebbe a körbe tartozó szülőnek a nyilatkozatot azért fontos december 31-ig benyújtani, mert csak így tudja a családi adóvisszatérítés összegét kiutalni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2022. február 15-ig - nyomatékosította Tállai András.



Az államtitkár leszögezte, hogy az adóvisszatérítéshez való jog a gyermeket nevelő szülőket mindenképp megilleti, így nem veszik el akkor sem, ha valaki elmulasztja az év végi határidőt. Ilyenkor a szülő a NAV által elkészített bevallási tervezetében, vagy az szja-bevallásában veheti igénybe az adóvisszatérítést.



Hozzátette, hogy ebben az esetben a szülők csak február 15-e után juthatnak az őket megillető összeghez, a NAV ugyanis a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-jén utalja ki a pénzt.



Tállai András megjegyezte, hogy a februári kiutalás teljesítéséhez mintegy 190 ezer nyilatkozatot vár még az adóhivatal. Érdemes kihasználni a legnépszerűbb, online kitöltési módot, hiszen ezen szerepelnek az adóhivatal rendelkezésére álló adatok, így csak a hiányzó adatokat kell kitölteni. De a nyilatkozat papíralapon benyújtható a postán keresztül, vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is leadható - tette hozzá.