Adóügyek

Varga Mihály: 750 milliárd forintnyi adócsökkentésről döntött a gazdasági kabinet

A gazdasági kabinet 750 milliárd forintnyi adócsökkentésről döntött, tovább csökkennek a munkát terhelő adók - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán szombaton.



Január elsejétől 2,5 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, megszűnik a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás, 10 százalékra csökken a kisvállalati adó kulcsa, és meghosszabbítják a kis- és középvállalkozások kedvezményét is a helyi iparűzési adóban, így jövőre is maximum 1 százalék adót fognak fizetni - ismertette Varga Mihály.



Az adócsökkentések teljes összege idén és jövőre eléri a 2000 milliárd forintot - hangsúlyozta a pénzügyminiszter.