Pénzügy

Magyarország adórendszere a 13. legversenyképesebb egy friss rangsor szerint

Magyarország a 13. lett a vizsgált 37 OECD-ország közül a Tax Foundation által minden évben megjelentetett nemzetközi adó-versenyképességi rangsorban - tájékoztatta az EY az adópolitikával foglalkozó amerikai kutatóintézet vizsgálatáról az MTI-t pénteken.



A közleményben kiemelték: az ország megelőzi többek között Németországot (16.), Ausztriát (18.), az Egyesült Államokat (21.), Szlovéniát (25.), az Egyesült Királyságot (22.) és Lengyelországot (36.) is a rangsorban. A lista élén Észtország áll, míg a sereghajtó Olaszország (37.).



A tanulmány kiemeli, hogy Magyarország legnagyobb erőssége az OECD-országok között legalacsonyabbnak számító társasági adója (9 százalék), illetve a nemzetközi vállalatokra vonatkozó adószabályokat is az átlagosnál jobbnak értékeli. Az egykulcsos jövedelemadót is előnyként tartja számon a felmérés. A hátrányok között a riport a fogyasztási közterheket említi, elsősorban amiatt, hogy a vizsgált államok körében itthon a legmagasabb az áfakulcs (27 százalék).



Heinczinger Róbert, az EY adópartnere a közlemény szerint elmondta: jövőre egyebek közt tovább csökkennek a munkáltatói terhek, és egyszerűsítik az egyéni vállalkozók átalányadózási szabályait is, így várhatóan tovább erősödik Magyarország pozíciója a rangsorban.



Az adó-versenyképességi index több mint 40 változót vesz figyelembe öt kategóriában: társasági adók, egyéni adók, fogyasztási adók, vagyonadók és nemzetközi adózási szabályok.