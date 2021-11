Pénzügy

Csalókra figyelmeztet a NAV az adóvisszatérítés ügyében

Csalókra figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adóvisszatérítés ügyében: a csalók sms-ben, e-mailen de akár telefonon is kereshetik a lakosságot, hogy bankkártyaadaikat megszerezzék, a NAV-nak azonban csak a bankszámlaszámra vagy a postacímre van szüksége a visszatérítés kiutalásához - figyelmeztetett a NAV szóvivője kedden az M1 aktuális csatornán.



Kis Péter András kiemelte, vagy automatikusan történik az adóvisszatérítés vagy a NAV honlapján elérhető, úgynevezett visszadó-nyilatkozat kitöltésével. Amennyiben valaki ettől eltérően - például e-mailen kapott linkre kattintva - adja meg bankkártyaadatait, biztos lehet benne, hogy csalás áldozata lesz.



A NAV szóvivője közölte, az emberek nagy részének, főleg azoknak akik családi pótlékot kapnak, automatikusan utalják majd vissza az idén befizetett adójukat 2022. február 15-ig. A családi pótlékot folyósító szerv ugyanis elküldi az adóvisszatérítéshez szükséges adatokat a NAV-hoz, így az érintettek bankszámlaszámát vagy postacímét. Azonban akiknek az adatait az adóhivatal nem ismeri, nekik december 31-ig be kell küldeniük az adóhivatalhoz a visszatérítéshez szükséges visszadó-nyilatkozatot.



Hozzátette, aki idén akár csak egy napra is családi kedvezményre volt jogosult, az visszakaphatja az idén befizetett adóját egy maximális keretösszegig.



A szóvivő szerint a visszadó-nyilatkozat kitöltése akkor ajánlott, ha például az apa családi pótlékra lenne jogosult, de azt az anya kapja meg, akkor neki a bankszámlaszámát vagy címét érdemes megadnia a NAV-nak az év végégig, hogy az adóvisszatérítés jövőre az év elején automatikusan megtörténjen.



Ugyanakkor jelezte, ha valaki lemarad a december 31-i határidőről, annak sem kell aggódnia, mert ebben az esetben adóvisszatérítését a május 20-ig esedékes szja-bevallásban kérheti.