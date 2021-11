Gazdaság

A NAV több mint 9 milliárd forintos uniós támogatásból fejleszti szolgáltatásait

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 9,33 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból és 5,13 milliárd forint intézményi forrásból fejleszti szolgáltatásait, a 2023. június 29-ig létrejövő fejlesztések a hivatal adó-, jövedéki, felszámolási és végrehajtási, valamint bűnügyi tevékenységeihez kapcsolódnak - közölte a NAV csütörtökön az MTI-vel.



A projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programban (KÖFOP) hat mérföldkőben valósul meg és négy fő fejlesztési célt: az ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztését, a kkv-szolgáltatások fejlesztését, az adatpiac és publikációs felület kialakítását, valamint a végrehajtási eljárások korszerűsítését szolgál.



Szeptember 28-án zárult le a projekt harmadik mérföldköve, amelyben megvalósult a Bűnügyi Adatpiac és a PEI (Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda) Publikációs Felület kialakítása.



A közlemény szerint a Bűnügyi Adatpiac fejlesztésével csökken a többszörös lekérdezések száma, így a bűnügyi elemzők munkájának adminisztratív terhei is jelentősen mérséklődnek. A bonyolult, személyi és tárgyi összefonódásokkal bíró bűncselekményeknél nélkülözhetetlen az elkövetői kör kapcsolatrendszerének vizsgálata. A hálózatkutatási módszerek segítségével a nagyobb bűnszervezetek kapcsolati hálózatai is feltérképezhetővé válnak.



A NAV a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló hazai rendszerek hatékonyságának nyomon követhetőségét szolgáló átfogó statisztikákat publikál. A jelenlegi ügyviteli folyamat felgyorsul, mivel a felület a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) munkatársainak támogatást nyújt a kommunikációs feladatok ellátásához és biztosítja a felhasználók közötti kapcsolattartáshoz szükséges eszközöket is.