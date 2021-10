Adóügyek

Szja-visszatérítés: egy magas keresetű szülő akár további 161 ezer forintra is jogosulttá válhat

Akár további 161 ezer forintot is visszakaphatnak a jogosult szülők a jövő évi Szja-visszatérítésen felül - hívja fel a figyelmet a pénzügyi tanácsadással foglalkozó Grantis.



Mint írják, az államilag támogatott nyugdíjcélú és önsegélyező megtakarítási formákkal takarékoskodók eddig is minden évben visszakaptak az éves befizetéseik után 20 százalékot a személyi jövedelemadójukból, ami egy évben legfeljebb 280 ezer forint lehet.



A Grantis rámutat: azok a szülők, akik a legfeljebb 809 ezer forintos szja-visszatérítést a fenti megtakarításokban helyezik el jövőre, jogosultak lesznek a megtakarítások után járó 20 százalékos adóvisszatérítésre is a 2022-ben befizetett szja-jukból.



Akár összesen 970 800 forint is visszajöhet



Három nyugdíjcélú és egy önsegélyező megtakarítás után kaphatnak a megtakarítók adójóváírást. Ezek az



1. önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP), ami után évente legfeljebb 150 ezer forint,

2. nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ), ami után legfeljebb 100 ezer forint,

3. nyugdíjbiztosítás, ami után legfeljebb 130 ezer forint,

4. illetve egészség-, és önsegélyező pénztár, ami után szintén 150 ezer forint



igényelhető vissza az szja-ból.



Ahhoz, hogy a takarékoskodók a maximális visszatérítést kaphassák meg,



● ÖNYP és önsegélyező pénztár esetében 750 ezer forintot,

● NYESZ esetében 500 ezer forintot,

● nyugdíjbiztosítás esetében 650 ezer forintot



kell egy évben félretenni. Több nyugdíjcélú megtakarítás után is kapható adójóváírás, de összesen nem haladhatja meg egy évben a 280 ezer forintot.



“Az szja-visszatérítés nagyon jó lehetőséget teremt a megtakarítóknak arra, hogy kihasználják a maximális adóvisszatérítést az államilag támogatott megtakarításaik után is.” - véli Mizsei Zoltán, a Grantis szakmai vezetője.



A Grantis számításai szerint például egy olyan szülő, aki a maximális, 809 ezer forint szja-visszatérítést kapja és fordítja öngondoskodásra, további 161 800 forintot kap majd vissza a 2022-ben befizetett szja-ból. Ehhez két államilag támogatott megtakarításra van szükség, például egy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításra és egy nyugdíjbiztosításra. A példa alapján előbbibe 500 ezer forintot, utóbbiba 309 ezer forintot fizet be a szülő, amelyek után 20 százalékos adójóváírás illeti. A nyugdíjpénztári megtakarítás után 100 ezer forint, a nyugdíjbiztosításba történő befizetés után 61 800 forint.

Az a szülő, aki 400 ezer forint szja-visszatérítést kap és az egészet a megtakarításaira fordítja majd, 80 ezer forintra számíthat a befizetései után, míg az, akinek 200 ezer forintot utal majd vissza adóhatóság, 40 000 forinttal gyarapíthatja a megtakarításait ilyen módon.



“Akár már meglévő vagy 2022-ben indított nyugdíjcélú megtakarításnál is élhetünk extra befizetésekkel a rendszeres díjakon, megtakarításokon felül, amelyekre szintén igénybe vehetjük a 20 százalékos adójóváírást. Mivel az szja-visszatérítés közvetlenül a jogosultakhoz kerül, így akár a megtakarításaink növelésére is használhatjuk” - mondja a Grantis szakértője, aki hozzátette: a pénzügyi szolgáltatók jellemzően nem számítanak fel külön díjat az eseti befizetéseknél sem.