NAV: minden, 2021-ben családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó-visszatérítés

Minden, 2021-ben családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó-visszatérítés. Ha valaki úgynevezett összevontan adózó jövedelemből szerez idén bevételt - ilyen sok más mellett a munkabér -, a levont személyi jövedelemadót visszakapja - mondta Tamásné Czinege Csilla, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adószakmai ügyeiért felelős vezetőhelyettese az Origo című internetes lapnak adott interjújában.



A helyettes államtitkár a szombaton megjelent interjúban felhívta a figyelmet, hogy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekhó) szerint adózók jövedelméből 9,5 százalék közteher számít szja-nak, ők ahhoz jutnak hozzá.



Azok pedig, akik a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) alkalmazzák, az idén befizetett tételes adó negyedére számíthatnak - tette hozzá.



Jelezte azt is, hogy a NAV 2022. február 15-ig automatikusan kiutalja a pénzt azoknak a szülőknek, akiknek jövedelméből év közben a munkáltató, a kifizető levonja az szja-t, az ekhót. Azoknak az érintetteknek nincs teendőjük, akiknek a családipótlék-folyósítási adatokból az adóhivatal ismeri a belföldi bankszámlaszámukat, a postai címüket.



Azok, akiknek a számlaszámát vagy a címét a NAV nem ismeri, az év végéig nyilatkozatot tehetnek. Ehhez a "VISSZADO" jelzésű nyomtatványt kell kitölteni, a dokumentumot október 31-től december 31-ig lehet elektronikusan vagy papíron benyújtani a hivatalhoz. Aki idejében nyilatkozik, február 15-ig kézhez kapja a visszatérítést - emelte ki Tamásné Czinege Csilla.

Hozzátette, a katásoknak is ki kell tölteniük az említett nyomtatványt, és el kell juttatniuk október 31. és december 31. között a NAV-hoz, hogy február 15-ig megkapják a nekik járó visszatérítést.



Ha valaki lekési a határidőt, a személyijövedelemadó-bevallásban veheti igénybe a visszatérítést. A NAV jövőre is elkészíti a bevallási tervezetet, és ezt szeretnék a szokásosnál hamarabb megtenni. Az adóbevallás ettől függetlenül bármikor benyújtható, nem szükséges megvárni a május 20-i határidőt - mondta a helyettes államtitkár, aki fontos pontnak nevezte, hogy ebben az esetben a visszatérítést a NAV az általános szabályok szerint, a bevallás beérkezésétől számított harminc napon belül, de legkorábban 2022. március elsején utalja ki.



Úgy folytatta: az egyéni vállalkozók, az őstermelők és azok, akik maguk fizetik be az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után az adót, az adóbevallásban kérhetik a visszatérítést. A NAV a rendelkezésére álló adatokkal kitöltve évek óta elkészíti az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is a bevallástervezetet, mely az eSZJA felületén online kiegészíthető és beküldhető - emlékeztetett a helyettes államtitkár.



Kérdésre válaszolva hangsúlyozta azt is, hogy az szja-visszatérítés a családokat segítő általános intézkedés. A lényege az, hogy az arra jogosult szülők az átlagbér adótartalmáig visszakapják a befizetett személyi jövedelemadójukat. Ha a visszatérítés valakinél kevesebb, mint a jövedelmét terhelő adó teljes összege, akkor nincs akadálya, hogy az adójából önkéntes pénztári megtakarításra fordítson összeget.



A helyettes államtitkár nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy - a sajtóban elterjedt információk szerint - vissza kell-e fizetni május 20-ig a február 15-én megkapott szja-visszatérítést. "A helyzet itt nagyon egyszerű: akitől év közben szabályosan vonták le az adóelőlegeket, annak az visszajár, vagyis azt nem kell visszafizetni a május 20-ai bevallási határidőig se" - fogalmazott Tamásné Czinege Csilla.



Közölte azt is, a NAV megkezdte az előkészületeket, az informatikai rendszerek felkészítését. "A határidőket a hivatal tartani fogja, fennakadás nem lesz" - ígérte a helyettes államtitkár.