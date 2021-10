Adóügyek

Ekkora jövedelem kell ahhoz, hogy tényleg járjon az adóvisszatérítés az adókedvezmény mellett

Február közepéig visszakapják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót a gyermeket nevelő szülők, legfeljebb 809 ezer forintig. Az összeg viszont csak a befizetett adóra jár vissza, így a családi adókedvezmény miatt már megspórolt adót nem kaphatja vissza még egyszer a családos munkavállaló. De ha elegendően nagy az adóalapja, akár mindkettő beleférhet. A Bank360 kiszámolta, mekkora fizetés kell ehhez.



Február 15-től visszakapják a 2021-ben befizetett szja-t mindazok, akik 18 éven aluli vagy iskolás gyermeket nevelnek. A kritérium mindössze az, hogy idén bármely időszakra családi kedvezményben részesült a munkavállaló szülő. A várandósok is jogosultak a pénzvisszatérítésre, ha az év végén már legalább három hónapos terhesek. Nem csak az szja, hanem bármely összevont adóalapba tartozó jövedelemre érvényes a visszatérítés, de az egyéni vállalkozók csak később, az adóbevallás beküldése után kaphatják meg az összeget. A visszatérítés összege a 2020 decemberében mért átlagkeresethez tartozó szja-t nem haladhatja meg, ez havi 67 416 forintot, éves szinten pedig 808 992 forintot tesz ki. De van egy bökkenő: az adóalapot csökkentő kedvezmények, így a családi adókedvezmény sem számíthat bele a visszatérített összegbe. Márpedig aki gyermeket nevel, az jogosult a családi adókedvezményre is, és ha ezen felül nem fizetett be havi 67 416 forintos adót, akkor nem kapja meg a maximális összeget. Persze nem minden esetben jelent ez problémát. A Bank360 annak járt utána, hogy mekkora jövedelem szükséges ahhoz, hogy az adókedvezmény mellett még elférjen a rendkívüli, 2021-re vonatkozó adóvisszatérítés.

Egy-két gyerekkel is jóval az átlagbér felett kell keresni a kedvezmények halmozásához

A 2021-es adóvisszatérítés esetében mindegy, hogy hány gyermeket nevel a munkavállaló, egy gyermek után is ugyanúgy megkapja a teljes befizetett adóját, mint egy nagycsaládos. Az évek óta létező családi kedvezmény esetén viszont nem ez a helyzet. Egy gyermekre például lényegesen kisebb összeg, havi 10 ezer forint jár, mint a több gyermekes családok esetében. Ez azt jelenti, hogy az adóalapnak is mindössze 10 ezer forinttal kell magasabbnak lennie a 2020. decemberi átlagbérhez tartozónál. Ez a 77 416 forintos adóalap pedig bruttó 520 000 fizetés mellett már garantálja, hogy mindkét kedvezményre jogosult legyen a szülő. Vagyis már így is nettó 355 800 forintot kell keresnie, hogy megkapja a maximális adóvisszatérítést, ami a szokásos családi adókedvezménnyel együtt számolva 928 992 forintot jelent a 2021-es évre. Két gyermek mellett már havonta 40 ezer forintot jelent a családi adókedvezmény, ez pedig azt is jelenti, hogy magasabb fizetés szükséges a jövő februári adóvisszatérítés teljes mértékű kihasználásához. Bruttó 720 000 ezer forintos jövedelem szükséges ugyanis ahhoz, hogy elérje a 107 416 forintos adóalapot a családos dolgozó. Ez alapján havi nettó 488 800 forintos kereset mellett az adóvisszatérítés és a családi adókedvezmény együtt 1 288 992 forintot kitevő segítséget jelent.

Három gyermekkel már egymilliós bruttó fölé kell menni a duplázáshoz

A legmagasabb havi családi adókedvezményt a három gyermek biztosítja a februári adóvisszatérítésben érintettek közül, a négygyermekes anyák adókedvezménye ugyanis azt jelenti, hogy egyáltalán nem kell adót fizetniük egyik évben sem, így most nincs is mit visszakapniuk. Három gyermek mellett ugyanakkor havi 99 ezer forintos adókedvezmény jár, amely mellett az adóvisszatérítés teljes összegét magas, 166 416 adóalap mellett lehet megkapni. Ehhez 1 115 000 forintos bruttó és 840 000 forintos nettó jövedelem szükséges, amely összesen majdnem kétmillió, 1 996 992 forintos visszatérítést és adókedvezményt eredményez a teljes 2021-es évre.

A két szülőnek ez már 2,8 millió forintot is jelenthet

Az adóvisszatérítés nem csak abban tér el a családi adókedvezménytől, hogy csak egyszeri alkalommal lehet igénybe venni, hanem hogy mindkét szülő igénybe veheti. Így a másik szülő is megkaphatja a maximum 808 992 forintos adóvisszatérítést, ha legalább a tavaly decemberi átlagbért keresi meg. Így az egygyermekes családban a két szülő 1 737 984 forintos kedvezményben részesülhet a családi adókedvezménnyel együtt számolva az idei évre. Kétgyermekeseknél ez az összeg 2 097 984 forint lehet maximum, három gyermeknél pedig már 2 805 984 forint lehet az az összeg, amit a két szülő megtakarít az összesített adóelengedéseken.