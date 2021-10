Adóügyek

A nyugdíj-előtakarékosságból származó adóforintok is visszajárhatnak az szja-visszatérítés felett

Nem minden esetben kell a megtakarítóknak lemondaniuk a nyugdíjmegtakarításuk után járó 20 százalékos adóvisszatérítésről, ha az szja-visszatérítésre is jogosultak. 2021.10.11 17:06 ma.hu

Több olyan eset van, amelyek miatt az év hátralévő részében is érdemes folytatni a befizetéseket a 20 százalékos adójóváírással támogatott nyugdíjcélú megtakarításokba az szja-visszatérítés ellenére is.



Magas keresetű vagy nyugdíjbiztosítással takarékoskodó szülőknek is érdemes új megtakarítást indítani idén, vagy növelni a befizetéseket év végéig az államilag támogatott nyugdíjcélú öngondoskodási formákba és az önkéntes egészségpénztári számlákra.



Van mód ugyanis arra, hogy az általános szja-visszatérítésen felül a befizetések utáni 20 százalékos adójóváírást is megkapják - írja legfrissebb bejegyzésében a Grantis.

280 000 forint visszatérítés az államtól évente Az állam négyfajta megtakarítás után nyújt 20 százalékos szja-visszatérítést, egy évben legfeljebb 280 000 forintig. Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés, egészség- és önsegélyező pénztári megtakarítás után legfeljebb 150 000 forint, nyugdíj-előtakarékossági számlára történő befizetés után 100 000 forint, nyugdíjbiztosítási befizetés után pedig 130 000 forint személyi jövedelemadót igényelhetnek vissza legfeljebb a megtakarítók.

Mint ismert, a családi kedvezményre jogosult szülők legfeljebb a 2020 decemberi KSH által meghatározott teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetének, bruttó 449 400 forintnak az éves szja-tartalmát kaphatják vissza ezer forintra kerekítve, ami 809 000 forint.

Magasabb bérrel az szja is több

2021-ben ez a jövedelemadó-mennyiség például egy egy gyermeket nevelő alkalmazottnak bruttó 516 500 forintos munkabérrel gyűlhet össze, ha igénybe vette a családi adókedvezmény és nem számolunk más, szja-befizetést módosító tényezővel.



Mizsei Zoltán, a Grantis szakmai vezetője ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ha a megtakarító szülő ennél magasabb bruttó bért keres, akkor több szja-t is fizet be. A fennmaradó jövedelemadóból pedig visszakaphatja a nyugdíjcélú befizetései után igénybevehető 20 százalékos adójóváírást is az szja mértékéig.



A példaszámítás szerint egy egy gyermeket nevelő, családi adókedvezményt igénybe vevő alkalmazott bruttó 600 000 forintos jövedelemmel 2021-ben 960 000 forint szja-t fizet be. Ebből a jövedelemadóból megkapja a maximális 808 920 forint szja-visszatérítést, és marad még 151 080 forint szja, amire érvényesíthető a nyugdíjcélú megtakarítások befizetései után járó adóvisszatérítés.



Így az a megtakarító egygyermekes szülő, aki 2021-ben rendelkezett bruttó 600 000 forintos jövedelemmel és önkéntes nyugdíjpénztárban takarékoskodott, az éves megtakarítása alapján akár 958 920 forintot is visszakaphat jövő februárban.



“Eltér a visszaigényelhető adó maximális mértéke a NYESZ, a nyugdíjpénztár, az egészség- és önsegélyező pénztár, illetve a nyugdíjbiztosítások éves befizetései után, ám a befizetett szja-t is több tényező befolyásolja. Éppen ezért érdemes a szülőknek egyeztetni egy pénzügyi tanácsadóval, hogy kiderüljön, mekkora összeget javasolt még idén elhelyezni a megtakarításokba, ha a cél a lehető legmagasabb adóvisszatérítés elérése.” - véli Mizsei.

Alacsonyabb jövedelem és kevesebb szja? Van megoldás

A Grantis arra is rámutat, hogy van mód a nyugdíjcélú adójóváírás kihasználására akkor is, ha az szja-visszatérítés kimeríti a szülő befizetett jövedelemadóját, de egyébként jogosult lenne a 20 százalékos jóváírásra.



A megoldással az a szülő élhet, aki nyugdíjbiztosítással takarékoskodik.



Mivel a nyugdíjbiztosítás az életbiztosítások közé tartozik, szerződőt és biztosítottat kell megnevezni a megtakarítás indításakor. A szerződő az, akinek a személyi jövedelemadójából számolja az adóhivatal a 20 százalékos visszatérítést, a biztosított pedig az, aki felhasználja majd a nyugdíjmegtakarítást adójóváírással együtt. Jellemzően a szerződő és a biztosított is ugyanaz a személy, maga a megtakarító.



Viszont a szerződő és a biztosított két eltérő személy is lehet. A takarékoskodó szülő az öngondoskodás lejárati ideje alatt bármikor módosíthatja díjmentesen a szerződőt egy olyan közeli hozzátartozóra vagy közeli barátra, akinek kihasználatlan szja-ja marad. Így a szülő megkapja a jóváírást a közeli hozzátartozó kihasználatlan adójából.



Egy példával szemléltetve: nem bejegyzett élettársi kapcsolatban élő pár egyik fele előző házasságból született gyermekét neveli és nyugdíjbiztosítása van. Jogosult az szja-visszatérítésre, ami után nem marad kihasználható szja-ja. A másik fél alkalmazottként dolgozik és összegyűlt elég szja a jövedelme után. Ő nem használ ki semmilyen jóváírást és nem jogosult a családi kedvezményre, tehát az szja-visszatérítésre sem. Ezért az élettársak úgy döntenek, hogy nyugdíjbiztosítással takarékoskodó fél az szja-val rendelkező élettársát jelöli meg biztosítottként, és az ő jövedelemadójából térítenek vissza a nyugdíjbiztosítási számlára.