Bűnügy

NAV: dohányt, boxert és viperát is találtak már a poggyászokban a csomagröntgenek

A csomagátvilágító röntgenberendezések szolgálatba állítása óta eltelt bő egy hónapban több mint harmincezerszer ellenőrizték a belépők poggyászait a záhonyi, beregsurányi és röszkei határátkelőhelyeken, az átvilágítások során többek között be nem jelentett alkohol- és dohánytermékeket, viperát és boxert is találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai - közölte a NAV pénteken az MTI-vel.



Felidézték: a NAV 2019-ben sikerrel pályázott egy nemzetközi programban, amelynek célja a dohánytermékek illegális kereskedelme elleni küzdelem segítése hatékony és innovatív megoldásokkal. Az elnyert támogatásnak köszönhetően a NAV Záhony, Beregsurány és Röszke közúti határátkelőhelyeire telepíthetett csomagátvilágító készülékeket.



A berendezések előnye, hogy az utasok csomagjainak ellenőrzése gyorsan és elkülönítetten történik. Az átvilágítással a pénzügyőrök az egész csomag tételes ellenőrzése helyett célzott vizsgálatot folytathatnak - írták.



Hozzátették: a csomagröntgenek használata nemcsak a vámellenőrzés és a forgalom áthaladásának gyorsítását segíti, hanem a vizsgálat során higiénikusabb és biztonságosabb környezetet teremt mind az utasok, mind a pénzügyőrök számára.



A NAV közölte: a készülékek szolgálatba állítása óta eltelt bő egy hónapban több mint harmincezer alkalommal ellenőrizték a belépők poggyászát, a vizsgálatoknak köszönhetően többször került elő be nem jelentett alkohol- és dohánytermék.



A készülékek azonban nemcsak ezeket a termékeket képesek kiszűrni: júliusban például Röszkén egy csomag átvilágításakor két kés, négy vipera és hat boxer is láthatóvá vált.



Az ügyben közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés miatt indult eljárás - jegyezték meg.



Kiemelték: a csempészet elleni harcban, a határon átnyúló illegális tevékenységek megelőzésében, a jogsértések visszaszorításában jelentős szerepük van a csomagröntgenek alkalmazásának, amelyek egyúttal hatékonyabb, gyorsabb és biztonságosabb vizsgálatra adnak lehetőséget.