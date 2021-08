Gazdaság

Keresőmunkára kiképezhető kutyákat vásárol a NAV

Keresőmunkára kiképezhető kutyákat vásárol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV); a gazdák augusztus végéig e-mailben jelentkezhetnek - tudatta a NAV közleményben szerdán az MTI-vel.



A kiképzők 10 és 36 hónap közötti életkorú, kifogástalan egészségi állapotú, oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező, transzponder számmal vagy chippel ellátott, nem ivartalanított kutyákat várnak. A sikeres keresőkutya-jelöltek a kiválasztás után 21 napos próbaidőt kapnak. Ivartól és fajtától függetlenül bekerülhet a kiképzési programba a négylábú, ha megfelel a kiírás feltételeinek.



A NAV augusztus 25-ig a navkutyabeszerzes@nav.gov.hu e-mail-címen várja a gazdák előzetes ajánlatát, melynek tartalmaznia kell a kutya hívónevét, fajtáját, ivarát és vételárát. Továbbá a gazdának meg kell adnia e-mail-címét, adatait, illetve jeleznie kell azt is, hogy a kutyát magánszemélyként vagy gazdálkodó szervezetként - például egyéni vállalkozóként, kft.-ként - szeretné eladni.



A hivatal a kutyavásár időpontja előtt felveszi a kapcsolatot azokkal az érdeklődőkkel, akiktől ajánlatot kér: ekkor elküldi az ajánlattételi felhívást, és a kutyavásár, valamint a beszerzési eljárás további részleteit is.



A kiírás részletes feltételei megtalálhatók a NAV honlapján.



Az MTI érdeklődésére a NAV közölte, hogy jelenleg 40 keresőkutyával dolgoznak, most 13 új kutya beszerzését és szolgálatba állítását tervezik.



A képzési idő függ a képzési szakiránytól, az egyfázisú, a bankjegy vagy dohánytermékek, illetve ezek duál képzése 12-14 hetet vesz igénybe. A kábítószer keresésre önálló szakirányként, vagy kombinálva 16 hét alatt képezhető ki megbízhatóan a kutya.



Minden szolgálati kutyához egy kutyavezető tartozik, és a kutya szolgálatból kivonásáig egy párost alkotnak. Minden szolgálati kutya a saját gazdájával, kutyavezetőjével, illetve annak családjával él a saját otthonukban, családi házas környezetben. A szolgálati kutyához a NAV biztosítja az otthonukban elhelyezhető kennelt és kutyaházat, illetve a tartáshoz és ápoláshoz szükséges minden további eszközt.



A szolgálati kutyákat egészségi szempontok, illetve életkoruk miatt vonják ki a szolgálatból, általában 8-10 éves koruk között. Ezek után is a gazdájukkal maradnak, ott tölthetik a megszokott környezetben a "nyugdíjas éveiket" - közölte a NAV.