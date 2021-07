Adóügyek

Tállai András: százezerrel többen ajánlották fel adójuk egy százalékát

Egyre népszerűbbek az online megoldások; idén ilyen módon százezerrel többen ajánlották fel az egyházaknak, a civilszervezeteknek adójuk egy százalékát, mint tavaly - tájékoztatta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-t.



Tállai András elmondta, hogy csaknem 1,2 millió egyszázalékos nyilatkozat érkezett online az adóhivatalhoz, ez 10 százalékos növekedés 2020-hoz képest.



A járvány idején a felajánlás hatalmas segítség az egyházaknak és a civilszervezeteknek. Az online kitöltés egyszerűsége mellett ez is közrejátszhatott abban, hogy most többen rendelkeztek az adójukról - hangsúlyozta.



Az online megoldásokra a családok és a lakosság részéről is egyre nagyobb az igény - szögezte le az államtitkár. Mint mondta, március 15-e és május 20-a között az adóhivatal e-szja honlapja lehetett az egyik legkeresettebb oldal Magyarországon, a csaknem ötmillió látogatás 2020-hoz képest 17 százalékos növekedés.



Valami azonban nem változott: még mindig sokan hagyják az utolsó pillanatokra a döntést. A tavalyi évről szóló elszámolások több, mint negyede, mintegy 700 ezer bevallás az utolsó tíz napban érkezett az adóhivatalhoz - jegyezte meg Tállai András.



Az adókönnyítés, a bürokratikus terhek leépítése az egyszázalékos felajánlásokra is érvényes - emelte ki az államtitkár. Az elmúlt időszakban több kedvező változás történt, így például a nyilatkozatok kitöltőit segíti az, hogy az adóhivatal honlapján megtalálható azoknak a civilszervezeteknek a listája, amelyek fogadhatnak adószázalékokat. A civilszervezeteket segíti, hogy már akkor is megkaphatják a felajánlásokat, ha köztartozásuk van.



Az egyszerűsítés az egyházi egyszázalékos rendelkező nyilatkozatokat is érinti, hiszen már nem kell évente újra megadni az adatokat. Ha az adófizető nem vonja vissza a múlt évi döntését, vagy nem jelöl meg más kedvezményezettet, az adóhivatal automatikusan továbbítja az érintett egy százalékát a korábban kiválasztott egyháznak - sorolta Tállai András.



Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy tavaly összesen 40,7 milliárd forintról rendelkezhettek volna a magánszemélyek, végül 18,6 milliárd forintot juttattak el a különféle szervezeteknek. Idén május 20-ig több mint 40 milliárd forint sorsáról lehetett dönteni - nyomatékosította Tállai András, hozzátéve, hogy jelenleg még folyamatban van a papíralapon érkezett nyilatkozatok feldolgozása és az adatok összegzése.