Foglalkoztatás

Izlandon teljes siker a rövidebb munkahét bevezetése

A brit Autonomy agytröszt és az izlandi Fenntartható Demokráciáért Egyesület (Alda) kutatói által készített jelentés szerint az Izlandon bevezetett „négynapos” munkahét számos előnyel jár.



Izlandon 2015 és 2019 között két nagyszabású kísérletet is zajlott, a reykjavíki városi tanács és a kormány által végzett kísérletekbe több mint 2500 munkavállalót, Izland teljes dolgozó népességének több mint 1 százalékát vonták be. A vizsgálat során a munkavállalók heti munkaidejét 40 óráról 35-36 órára csökkentették, miközben a fizetésük változatlan maradt - írta a Telex.hu.



A BBC beszámolója szerint a kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a legtöbb munkahelyen a termelékenység nem csökkent, sőt, volt ahol még javult is. A munkavállalók arról számoltak be, hogy kevésbé érzik magukat stresszesnek és kiégettnek, elmondásuk szerint javult az egészségi állapotuk, valamint a munka és a magánélet egyensúlya is.



A kísérletek hatására az izlandi szakszervezetek újratárgyalták a munkarendeket, és mostanra az izlandi munkavállalók 86 százaléka már szintén átállt a rövidebb munkahétre – írják a kutatók. Gudmundur D. Haraldsson, az Alda kutatója szerint az izlandi példa azt mutatja, hogy nem lehetetlen a rövidebb munkahét bevezetése a modern időkben.



Jelenleg több hasonló kísérlet is zajlik világszerte, többek között Spanyolországban és Új-Zélandon is.