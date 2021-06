Adóügy

Több mint másfél millióan kapnak értesítést a NAV-tól adószámla-egyenlegükről

Június végétől október végéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több mint másfél millió magánszemélynek és egyéni vállalkozónak küld értesítést adószámla-egyenlegükről; a küldemény elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt, hogy kell-e fizetnie, illetve igényelhet-e vissza - közölte az adóhatóság hétfőn az MTI-vel.



Adószámlája egyenlegéről csak az kap értesítést, akinek legalább egy adónemből ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van. Erről az ügyfélkapuval rendelkezőknek a tárhelyükre tájékoztató levelet küld a NAV, akinek nincs ügyfélkapuja, azoknak postán adószámla-kivonat érkezik. A kivonat mellett késedelmipótlék-értesítőt is kapnak azok, akik fizetési kötelezettségüket tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítették, és emiatt ötezer forintot elérő pótlékuk keletkezett - hívta fel a figyelmet a NAV.



Az adószámla aktuális állapota a NAV elektronikus ügyintézési felületén is bármikor megnézhető. Az adatok értelmezésében és az egyes teendőkben a NAV honlapján elérhető Adószámla információs oldalon található segítség.



A tavalyi évre felszámított pótlék is lekérdezhető, erre a magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak július 28-tól lesz lehetőségük.



A tartozást a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók átutalással, bankkártyával (pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek csak korlátozottan), csekken, vagy adott esetben a túlfizetés átvezetésével is megfizethetik.



A túlfizetés kiutalása, vagy tartozásra átvezetése kizárólag a NAV honlapjáról letölthető, 2117-es "átvezetés és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez" elnevezésű nyomtatványon kezdeményezhető - közölte a NAV.