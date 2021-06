Bűnügy

A NAV-ra hivatkozva csaltak ki milliókat egy cégtől, vádat emeltek ellenük

Befolyással üzérkedés miatt emeltek vádat az adóhatóságra hivatkozó korrupciós cselekmény miatt - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség kedden az MTI-t.



A közlemény szerint egy szállítmányozással foglalkozó kft.-t az adóhatóság szabálysértések miatt többször megbírságolt. 2019 januárjában a cég egyik irányítója azzal kereste fel egy ismerősét, hogy tud-e segíteni az őket érintő adóigazgatási eljárásokkal kapcsolatban; vannak-e olyan kapcsolatai, akik tudnak segíteni a NAV-nál a "folyamatok felgyorsításában és problémamentesítésében", illetve a befizetett összegek visszautalásában.



Az ismerős azt állította a cégvezetőnek, hogy ismer egy összekötőt, aki mindenben tud segíteni a "régi" kapcsolatai felhasználásával, majd ezt a férfit és a segítőjét be is mutatta neki.



A találkozón az összekötő valótlanul arra hivatkozott, hogy konkrétan meg nem határozott összegért - amelyből a hivatalos személynek is juttatni kell - egy meg nem nevezett magas beosztású NAV-os ismerőse közbenjárásával segít az adóigazgatási eljárásokat a cég számára kedvezően befolyásolni.



Az ismerős később húszmillió forintot kért azért, hogy közbenjárásukkal és a hivatalos személy segítségével 2022 végéig "védelmet" biztosítsanak a cég szállítmányozási tevékenységével kapcsolatos adóhatósági eljárásokkal szemben, a kiszabott bírságokat elengedjék és lehetővé váljék számukra a korlátlan árubehozatal.



A cég két vezetője az ajánlatot elfogadta és a pénzt az összekötőnek átadta. Valójában azonban az összekötő és társai nem rendelkeztek adóhatósági kapcsolattal, a jogtalan előnyként megszerzett húszmillió forintot egymás között elosztották.



Az ügyben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt emelt vádat az öt ember ellen a Fővárosi Törvényszéken - tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség.