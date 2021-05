Bűnügy

Mintegy 250 köbméter illegális fémhulladékot foglalt le a NAV egy dombóvári ingatlanon

Mintegy 250 köbméternyi, 10 millió forint értékű illegális fémhulladékot foglaltak le egy dombóvári ingatlanon - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.



Azt írták, hogy az ingatlanon tartott ellenőrzésen darabolásra, mérlegelésre és a fémhulladékok szelektálására szolgáló eszközök is előkerültek.



Az ingatlan bérlője a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot értékesítés céljából tárolta és szerezte be.



A NAV munkatársai a tízmillió forint értékű fémhulladékot lefoglalták. A férfi az illegális fémmel való kereskedésért akár egymillió forint bírságra is számíthat - áll a közleményben.