Bűnügy

Őrizetbe vették egy csaknem 650 millió forintos áfacsalás gyanúsítottjait

A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt nyomoz az ügyben. 2021.05.20 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A költségvetésnek csaknem 650 millió forint kárt okozó, műanyag nyílászárók gyártásával és értékesítésével foglalkozó céghálózatot működtető bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a napokban - tájékoztatta a szervezet dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense szerdán az MTI-t.



Kuperczkó Adrienn közölte: a NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt nyomoz az ügyben.



Az összetett, baranyai és budapesti székhelyű gazdasági társságokból felépített, műanyag nyílászárók gyártásával és értékesítésével foglalkozó bűnszervezet tagjai a nagyobb haszon reményében kezdtek "körhintacsalásba".



A gyanú szerint a fizetendő áfájukat egy többszintű, valós tevékenység nélküli számlázási láncolaton keresztül csökkentették, a belföldi hálózatot pedig szlovák és osztrák továbbszámlázó cégekkel egészítették ki. A színlelt termékértékesítések utáni jogtalan áfa-visszaigényléssel csaknem 650 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek - írta.



A bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban tizenhét helyszínen csaknem nyolcvan nyomozó, járőr, revizor és informatikus vett részt. Tíz gyanúsítottat - strómanokat és a valódi haszonhúzókat - állítottak elő és hallgattak ki, négy ember letartóztatását már el is rendelte a bíróság.



A költségvetésnek okozott kár megtérülésére a nyomozók másfél milliárd forint értékű vagyont biztosítottak, így tucatnyi ingatlant és több mint harminc gépjárművet is zár alá vettek.



A bűnszervezet felderítését ezúttal is segítette az online számlarendszer, a számlaadatok elemzésével ugyanis láthatóvá válnak az adóelkerülésre utaló mintázatok és összefüggések, kiszűrhetők a csalások - áll a közleményben.