Izer Norbert: újabb adókönnyítések jöhetnek

A COVID-ra specializált méltányosság sikere az egyszerű igénybevétel és a rendkívüli gyors elbírálás mellett az volt, hogy még a cégek is csökkenthették fizetendő adójukat ötmillió forinttal.

Tavaly május óta összességében több mint ezermilliárd forint általános forgalmi adót utalt ki gyorsabban az adóhivatal. A járvány miatt bajba jutott vállalkozásokat segíti, ha ez az intézkedés az év végéig fennmaradhat - tájékoztatta Izer Norbert az MTI-t.



A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a Nemzeti Versenyképességi Tanács hétfői ülésének adóügyi javaslatai közül a gyorsított áfakiutalást, illetve a COVID-ra specializált méltányossági kérelmeket emelte ki.



A gyorsított áfa-kiutalás jelentős és gyors pénzügyi segítséget jelent a kis- és középvállalkozásoknak, az adóhivatal online eszközei, illetve a nagy szakértelemmel és tapasztalattal bíró revizorai pedig biztosítják a költségvetési bevételek védelmét - összegezte az intézkedés lényegét Izer Norbert.



Egy Európában is példaértékű magyar újítás, az úgynevezett elektronikus ellenőrzés a koronavírus-járványban jelentősen megkönnyítette és egészségügyi szempontból is biztonságossá tette a kiutalás előtti ellenőrzéseket - jegyezte meg az államtitkár. A kkv-k 75 nap helyett 30 nap alatt megkaphatják az őket megillető összegeket.



Az adózási előéletük alapján megbízhatónak minősített mikro-, kis- és közepes vállalkozások ennél is hamarabb juthatnak a visszaigényelt összeghez, esetükben 30 napról 20 napra rövidülhet a kiutalási idő - emlékeztetett Izer Norbert. Mint mondta: az eddigi rekordhónap a február volt, amikor 75 ezer vállalkozás kapta meg rövidebb idő alatt a jogszerűen visszajáró forgalmi adóját, összességében 155 milliárd forintot.



Jelentős versenyelőnyre tehet szert az ország, ha a gyorsított áfakiutalások 2021. végéig fennmaradnak. A 20 nap ugyanis a legrövidebb áfa-kiutalási határidő az Európai Unióban - hangsúlyozta az államtitkár.



A tavaly tavasszal bevezetett adóügyi könnyítések közül az egyik legsikeresebb a koronavírusra specializált fizetéskönnyítés volt, amelyből akkor több mint hatezer érkezett, és mintegy 680 millió forint fizetendő adót engedett el akkor az adóhivatal.



Izer Norbert szerint a COVID-ra specializált méltányosság sikere az egyszerű igénybevétel és a rendkívüli gyors elbírálás mellett az volt, hogy még a cégek is csökkenthették fizetendő adójukat ötmillió forinttal.



A Nemzeti Versenyképességi Tanács álláspontja szerint a gazdaság mielőbbi újraindításának is egy fontos eleme lehet ha, az Európai Unióban is példaértékű adófizetési könnyítési kategóriákat az év végéig kiegészíti a kormány a koronavírus-járványra tekintettel kérhető speciális méltányossági okokkal - húzta alá Izer Norbert.