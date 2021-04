Adóügyek

Izer Norbert: sikeres volt az átállás, már 300 millió számla érkezett online

Több mint két hete minden számlára rálát az adóhivatal, azóta jelentősen megugrott, meghaladta a 300 milliót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) beérkezett online számlák száma - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert.



Április 7-én megdőlt a napi rekord: a tavaszi szünet utáni első munkanapon több mint 3,5 millió számlát állítottak ki - tette hozzá a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Összehasonlításként megjegyezte, hogy április 1-je és április 15-e, a több mint 2,8 millió beérkezett számlával osztozik a második és harmadik helyen.



Izer Norbert felidézte, hogy április elsejétől a NAV szinte minden számla adatát megkapja az online-számlarendszeren keresztül, még azokét is - a vevő adatai nélkül -, amelyeket a lakosság, vagyis a magánszemélyek vásárlásairól, ügyleteiről állítanak ki a vállalkozások.



Az online számlázás több szempontból is a 21. század egyik legnagyobb adóügyi vívmánya lehet - szögezte le az államtitkár.



Egyrészt, mert a legnagyobb horderejű lépés lehet a feketegazdaság elleni küzdelemben, hiszen április 1-jétől a kockázatelemzőknek szinte az összes kontrolladat a rendelkezésükre áll, így a revizorok az adóvisszaélésekre azonnal tudnak reagálni. Másrészt az online számlázás révén számos, az Európai Unióban is példaértékű adóhivatali szolgáltatást vehetnek igénybe a magyarországi vállalkozások - mondta Izer Norbert.



"Miután, a kormány a családokat és a lakosságot már 2017-ben az e-szja bevezetésével megszabadította a személyi jövedelemadó bevallás kitöltésének a nyűgétől, most a vállalkozókon a sor" - mondta. Nyártól az adóhivatal áfabevallás-tervezetet ajánl ki az érintetteknek, ami évente mintegy félmillió vállalkozásnak jelenthet könnyebbséget. Először a 2021. júliusról szóló havi áfabevallás tervezetét ajánlja ki a hivatal - részletezte az államtitkár.



A koronavírus-járványban kiemelten fontos, hogy az online számlázás révén kiváltható a magas fertőzési kockázatot jelentő papírszámla. Az eladó a számlaadatokat beküldi az adóhivatalhoz, a vevő pedig egyszerűen letölti azokat, így az elektronikus számlázással megtörténik az adatszolgáltatás is. A visszajelzések szerint több, eddig számlatömböt használó kisvállalkozás állt át az elektronikus számlázásra, és nemcsak azért, mert bizonylatonként 700 forintot spórolhat, hanem azért is, mert a járvány idején ez a legbiztonságosabb számlázási mód - jegyezte meg Izer Norbert.