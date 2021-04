Pénzügy

Izer Norbert: kezdődik az adózás legújabb, online korszaka

A március 31-ig tartó szankciómentesség lejártát követően továbbra is méltányosan, az adózóval együttműködve jár el a NAV - tájékoztatta Izer Norbert az MTI-t csütörtökön.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) április 1-jétől minden számla adatát megkapja azonnal, online módon, a beérkező adatok révén pedig több, az Európai Unióban is egyedülálló szolgáltatással segíti a vállalkozásokat - tette hozzá a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.



Nemcsak az adóhivatal újfajta szolgáltatásai, mint a papírmentes számlázás vagy az áfabevallási-tervezetek kiajánlása, segítik a tisztességes vállalkozásokat, hanem a csalárd adózók kiszűrése is - hangsúlyozta az államtitkár. Mint mondta: az online számlázás teljessé tétele a legnagyobb horderejű lépés a feketegazdaság elleni küzdelemben. Évente négymilliárdnyi számla- és nyugtaadat áll a kockázatelemzők rendelkezésére, ezért már nem éri meg adóelkerüléssel próbálkozni, hiszen az adóhivatal az online eszközei révén ezt azonnal észleli.



Az adatvédelem az egyik leglényegesebb eleme az online számlázásnak - szögezte le az államtitkár. Ez mától különösen fontos, hiszen április 1-től már a lakosság részére kiállított számlákat is teljes körűen látja az adóhivatal, de csak anonim módon, a magánszemély vásárlóról ugyanis semmilyen adat nem kerül be az adóhivatal online számla rendszerébe.



Izer Norbert szerint a vállalkozások egyre tudatosabbak adóügyeik intézésekor, erről tanúskodnak a szankciómentes időszak tapasztalatai is. A vállalkozások jelentős többsége ugyanis már a határidő előtti hetekben átállt az új rendszerre.



Az államtitkár elmondta, hogy a szankciómentes időszak lejártát követően is a mulasztás körülményeit, súlyát, gyakoriságát mérlegelve, méltányosan jár el a NAV. Az adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesítőket az adóhivatal segíti, az áfabevallási-tervezet kiajánlásához ugyanis minden számla adatára szükség van.



A jó és pontos adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Magyarország az elsők között nyújtson az Európai Unióban példaértékű adóhivatali szolgáltatásokat a vállalkozásoknak - húzta alá Izer Norbert. Leszögezte, hogy nem a mulasztási bírság kiszabása a cél, hanem az adatszolgáltatás szabályszerű teljesítése, ebben pedig partner a Pénzügyminisztérium és az adóhivatal is.