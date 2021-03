Bűnügy

Hárommilliárdos kárt okozó bűnszervezetet számolt fel a NAV - videó

Több mint hárommilliárd forint kárt okozó, fiktív számlázásra szakosodott, Közép-Dunántúlról irányított bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemzetközi akcióban.



A NAV az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: a rajtaütés több mint 300 pénzügyi nyomozó és járőr részvételével, az Europol támogatásával történt.



A gyanú szerint a bűnszervezet jellemzően reklámtevékenységről állított ki számlákat különböző partnereknek, akik havi rendszerességgel utaltak a fiktív szolgáltatások után. Az átutalt összegeket a bűnszervezet tagjai az irányításuk alatt álló cégek számláiról készpénzben felvették, és - részesedés fejében - visszajuttatták megrendelőiknek. A számlagyár cégei semmilyen valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, telephelyük, alkalmazottaik, eszközeik sem voltak.



Magyarországon kívül Horvátországban is folytak kutatások az üggyel összefüggésben. A pénzügyi nyomozók járőrök, információtechnológiai, revizori egységek támogatásával több mint száz helyszínen kerestek bizonyítékokat: a számlagyár és a megrendelők ügyvédeinél, a bűnszervezethez köthető ingatlanokban. Az elektronikus adatok mentésben az Europol IT-specialistái is közreműködtek.



A szervezet fejét otthonában fogták el, két társát pedig - akik luxusnyaralásukról tértek haza - a NAV nyomozói várták és vették őrizetbe a Liszt Ferenc-repülőtéren.



A hálózat irányítóihoz köthető ingatlanokban engedély nélkül tartott éles lőfegyvert és lőszereket is találtak, a bűnszervezet egyik tagjánál pedig kábítószergyanús anyag is volt, ezért az illetékes rendőrkapitányság intézkedett.



A nyomozók a szervezet tagjainak banki széfjeiből nagy mennyiségű készpénzt is lefoglaltak, valamint bankszámlákat, követeléseket és ingatlanokat vettek zár alá, csaknem másfél milliárd forint értékben.



A NAV nyomozói 35 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük kilencet őrizetbe vettek. A Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat.



A nyomozás különösen nagy értékre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik - olvasható a közleményben.