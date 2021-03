Adóügy

NAV: az szja 1+1 százalékáról május 20-áig lehet rendelkezni

Az szja 1+1 százalékát idén is május 20-áig lehet felajánlani az adóhivatalnál regisztrált civil szervezeteknek, valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségeknek és a kiemelt költségvetési előirányzat részére - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-vel kedden.



Kiemelték: a legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalékát.



A rendelkezőnyilatkozat elektronikusan, illetve papíralapon postán vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a "20EGYSZA" lapon - ismertette a NAV. A 1+1 százalékról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltőprogramjával lehet - tették hozzá.



A NAV honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható - mutattak rá.



A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatók továbbra is összegyűjthetik a munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát. Ebben az esetben legkésőbb 2021. május 10-éig lezárt borítékban kell átadni a munkáltatónak a nyilatkozatot, és a lezárt boríték ragasztott felületét a munkavállalónak saját kezűleg alá kell írnia.



A vallási közösségek számára szóló nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg egy másik vallási közösséget, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza - hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A civil kedvezményezett és a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást - tették hozzá.