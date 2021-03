Adóügyek

Az LMP igazságos, többkulcsos adórendszer bevezetését követeli

Igazságos, többkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését és az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentését követelte csütörtöki online sajtótájékoztatóján az LMP frakcióvezető-helyettese.



Csárdi Antal azt mondta, a 25 év alattiak személyi adókedvezményéről szóló törvényjavaslat benyújtásával a kormányoldal is elismerte, hogy többkulcsos, progresszív adórendszer nélkül nem lehet semmilyen társadalompolitikai célkitűzést megvalósítani.



Közölte: az LMP igazságos, háromkulcsos, progresszív adórendszert javasol, amelyben a minimálbérig adómentes lenne a jövedelem, havi 500 ezer forintig 12 százalék lenne a személyi jövedelemadó, az 500 ezer forint feletti rész után pedig 25 százalék adót kellene fizetni. Ezzel a rendszerrel a minimálbér esetén közel 30 ezer forinttal, 500 ezres fizetésnél pedig több mint 40 ezer forinttal több maradna a "dolgozók zsebében", és csak 1,2 millió forintos havi fizetés felett emelkednének az adóterhek - tette hozzá.



Felhívta a figyelmet arra: Magyarországon az EU-ban a negyedik legalacsonyabb a fizetések mértéke, a 43,6 százalékos "adóék" viszont a harmadik legmagasabb uniós összevetésben. "Ebből az következik, hogy most már számokkal is tudjuk bizonytani, hogy honnan és hogyan finanszírozza a magyar társadalom Mészáros Lőrinc, illetve a fideszes elit luxuséletmódját és gazdagodását" - fogalmazott.



Csárdi Antal azt is követelte, hogy a kormány 27 százalékról csökkentse 5 százalékra az alapvető élelmiszerek áfáját. Ezt azzal indokolta, hogy Magyarországon van a világon a legmagasabb áfakulcs, és az ezen belüli arányok is teljesen "a fideszes oligarchák meggazdagodása érdekében vannak beállítva".