Adóügy

Időpontfoglalás alapján fogadják az ügyfeleket a NAV központi ügyfélszolgálatain

A veszélyhelyzet miatti kormányzati intézkedések betartása, a fertőzések megelőzése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) központi ügyfélszolgálatain a személyesen megjelenő ügyfeleket előzetes időpontfoglalás alapján fogadják; az egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézése, a csekkigénylés és a beadványok beadása időpontfoglalás nélkül is intézhető - hívta fel a figyelmet az adóhatóság pénteken.



A közlemény szerint a személyes ügyintézés helyett célszerű otthonról kapcsolatba lépni a NAV munkatársaival.



Konkrét ügyek intézéséhez a 06-80/20-21-22 számon ingyenesen hívható a NAV ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszere. A rendszer használatához ügyfélazonosító számra vagy részleges kódú telefonos azonosításra van szükség. Ügyfélazonosító szám legegyszerűbben a https://www.nav.gov.hu/ oldalról is elérhető online nyomtatványkitöltő alkalmazás használatával igényelhető a TEL-nyomtatványon.



Általános kérdésekben regisztráció nélkül is hívható a NAV Infóvonala a 1819-es telefonszámon.



A gépjárműadóval kapcsolatban a 1819-es telefonszámon a 2-es főmenüpont kiválasztásával lehet kérdezni a NAV munkatársaitól.



Az adóhatóság kéri az ügyfeleket, hogy csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen a NAV ügyfélszolgálatát. Mint írják, az ügyfelek a halaszthatatlan személyes ügyintézés alkalmával nyissanak ügyfélkaput vagy igényeljenek telefonos ügyfélazonosító-számot, hogy a későbbiekben legyen lehetőség az online vagy a telefonos ügyintézésre. Ezzel elkerülhető a sorban állás és otthonról egyszerűbben, gyorsabban és biztonságosabban intézhetők az adóügyek - hangsúlyozta a NAV.