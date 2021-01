Ellátás

Kinek és mit kell tennie, hogy taj-száma érvényes maradjon?

Havonta 8 000 forint (napi 270 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie annak,

- akinek nincs egészségbiztosítása például azért, mert nincs munkaviszonya és

- egészségügyi szolgáltatásra más okból sem jogosult.



Jogosult például az, akinek tanulói, hallgatói jogviszonya van, gyermekgondozási ellátást kap vagy nyugdíjas.



Az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésével az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira lehet jogosultságot szerezni.



Akinek van teendője, mert az adatok szerint nincs egészségbiztosítása, azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatja a kötelező járulékfizetés kezdetéről és a fizetendő összegről. Arról, hogy valaki biztosított-e, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapján, ügyfélkapus bejelentkezést követően kérdezheti le adatait.



A NAV ezen kívül havonta értesíti azokat, akiknek tartozásuk van, és időben felhívja a figyelmet a befizetésre. A NAV azért értesíti ügyfeleit a befizetések elmaradásáról, hogy senki ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy a tartozás miatt az állami egészségügyi ellátásért fizetnie kelljen.



Ezek a levelek elektronikus tárhelyre, illetve postai címre érkeznek. Az ügyfélkaput rendszeresen meg kell nézni a fontos és hivatalos levelek eléréséhez!

Miért fontos a rendszeres járulékfizetés?

Érvénytelen lesz a taj-szám, ha a 2020. július 1-je óta felhalmozott járuléktartozás több, mint a járulék hathavi összege. Ez idén 48 000 forint.

Mit tehet, ha nem tudja befizetni a havi 8 ezer forintot?

Egészségügyi szolgáltatásra szociális rászorultság alapján is jogosult lehet az, akinek alacsony a jövedelme. Ezt, a rászoruló kérésére a lakóhelye szerinti járási, illetve fővárosi kerületi kormányhivatal állapítja meg. Tehát a szociális rászorultságról a kormányhivatal dönt és a jogosultságról hatósági bizonyítványt ad ki. Ha tehát valaki szociális okok miatt nem tudja befizetni a havi 8 000 (illetve napi 270) forintot, keresse fel lakóhelyén a Kormányablakot vagy a helyi kormányhivatal honlapját.



A NAV-nak részletekben is fizethet

Ha valaki méltányolható okok miatt nem tudja határidőre befizetni a járulékot, fizetési kedvezményt, azaz részletfizetést, fizetési halasztást, a kötelezettség mérséklését vagy elengedését kérheti a NAV-tól.

Automatikus és pótlékmentes részletfizetés is kérhető. A kedvezményhez kérelmet kell benyújtani.



A kérelem alapján a NAV

- naptári évente egyszer,

- legfeljebb 12 hónapra

pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül.



Arról, hogy ki és hogyan kaphat fizetési kedvezményt, a NAV honlapján, a baloldali menü „Információs füzetek” menüpontjának 30.2-es információs füzete tájékoztat.

Mit tehet, ha tudomása szerint biztosított vagy jogosult az ellátásra, ezért nem kellene fizetnie?

Ha valaki vitatja fizetési kötelezettségét, egyeztetési eljárást kezdeményezhet



- az egészségbiztosítási szervnél (kormányhivatalnál) akkor, ha az értesítésben megjelölt időszakban jogosult volt egészségügyi szolgáltatásra,

- a NAV-nál akkor, ha az értesítésben megjelölt időszakban munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján tudomása szerint biztosított volt.



Érvényes marad a taj-szám az egyeztetés ideje alatt és az elmaradt járulék miatt nem indul végrehajtás.



Az egyeztetési eljárás időtartama alatt az adószámlán már előírt egészségügyi szolgáltatási járuléktartozás nem tekinthető hátraléknak, emiatt senkit semmilyen hátrány nem ér, tehát a taj-szám továbbra is érvényes marad.



Hol talál részletesebb információkat?

A NAV honlapján és a NEAK honlapján tájékoztatókat tett közzé a járulékfizetéssel kapcsolatban.



Általános tájékoztatás a NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon is kérhető.