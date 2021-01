Adóügyek

NAV: a háztartási munkát már az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással is be lehet jelenteni

A háztartási munkát végzőket már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) saját fejlesztésű, webes alkalmazásával, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) is be lehet jelenteni - közölte az adóhivatal szerdán az MTI-vel.



Háztartási munkának számít például a lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, a gyermekek felügyelete, házi tanítása, az otthoni gondozás és ápolás, a házvezetés vagy a kertgondozás.



A közlemény szerint, ha valaki ezekre a munkákra alkalmanként vagy rendszeresen háztartási alkalmazottat foglalkoztat, ezt be kell jelentenie, amit 2021-től már az ONYA-n is megtehet.



Jelezték, a háztartási munka korábbi bejelentési lehetőségei ugyanakkor továbbra is használhatóak: be lehet nyújtani a szükséges (21T1043H) adatlapot a NAV-hoz elektronikusan vagy telefonon a 185-ös számon hívható ügyfélszolgálaton keresztül.



A NAV 2019-ben vezette be az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást, amelynek előnye, hogy használatához nem szükséges külön kitöltőprogramot és nyomtatványt letölteni, mert a folyamat teljesen webes alapú, és az esetleges hibák már a kitöltéskor, a beküldést megelőzően kiderülnek.



Az ONYA-val online intézhetők az adóazonosító jellel, adóigazolvánnyal, vámazonosító számmal és levelezési címmel kapcsolatos ügyek, de az alkalmazásban kezelhetők a jövedéki nyomtatványok, az adat- és változásbejelentések, a kisadózó vállalkozások bevallása és az adóelőleg-nyilatkozatok is.



A program elérhető a NAV oldalán az "Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás" menüpontból, valamint a https://onya.nav.gov.hu linken is.