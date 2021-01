Koronavírus-járvány

ITM: már 90 ezer munkavállaló után igényeltek ágazati bértámogatást

Az ágazati bértámogatási program a vendéglátásban, a turizmusban és a szolgáltató szektorban tevékenykedőknek nyújt célzott segítséget a koronavírus-járvány második hullámában. A támogatást eddig több mint 12 ezer munkáltató kérte összesen 90 ezer munkavállalójára közel 22 milliárd forint értékben. A kifizetések folyamatosak - közölte pénteken az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



A munkahelyek megvédését szolgáló kormányintézkedéseknek is köszönhető, hogy 2020 végén már többen dolgoztak Magyarországon, mint egy évvel korábban, a járvány megjelenése előtt - mondta Bodó Sándor, a minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.



Az ITM közleménye felidézi: az ágazati bértámogatás a vírus miatt működésüket erőteljesen visszafogni, szüneteltetni kényszerülő, emiatt komoly nehézségekkel küzdő szektorok vállalkozásainak megmaradását szolgálja. A program elsősorban a turizmus-vendéglátásban és a szabadidős szolgáltatásokban tevékenykedők, mások mellett a szállásadók, utazásszervezők helyzetét javítja munkavállalóik megtartása érdekében.



Az ágazati bértámogatás igényelhető maximális mértéke személyenként havi bruttó 241 500 forint. A program lényege, hogy a bruttó bérek 50 százalékát az állam, 50 százalékát pedig a munkaadó állja. Mivel a vállalkozásoknak a támogatás időtartama alatt járulékot sem kell fizetniük, a bérköltségek mintegy kétharmadát az állam biztosítja - emlékeztetett az államtitkár. Hozzátette, hogy a kifizetések folyamatosak, a bértámogatást a kormányhivatalok - hiánytalan dokumentáció megléte esetén - a tervezett ütemben utalják.



Az érintett munkavállalók több mint negyedére a fővárosból, 10 százalékára Pest megyéből igényeltek támogatást, de jelentős az érdeklődés Győr-Moson-Sopron (6 százalék), Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar (5-5 százalék) megyékben is. A kérelmek háromnegyede a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás szektorból érkezett.



Az ágazati bértámogatás 2021. február 8-ig igényelhető. A munkaadók a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályaihoz nyújthatják be egyszerűen kitölthető, egyoldalas kérelmeiket, amelyekhez a dolgozók munkaszerződését kell csatolni. A részletes pályázati kiírás a munka.hu oldalon található meg.



Bodó Sándor kiemelte, hogy a kormány a gazdasági egyensúly megőrzése, a magyar családok létbiztonsága érdekében a koronavírus-járványban is kiemelten kezeli a munkahelyek megőrzését, újak létesítését. A foglalkoztatottak száma a tavaly tavaszi visszaesést követően ismét 4,5 millió körül alakul Magyarországon, a munkanélküliek aránya az egyik legalacsonyabb Európában. A különböző bértámogatások eddig mintegy 70 ezer vállalkozást értek el, 360 ezer munkahely megvédéséhez és létrehozásához járultak hozzá - idézte az ITM közleménye az államtitkárt.