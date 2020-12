Pénzügy

Izer Norbert: az új adóügyi könnyítések szinte mindenkit érintenek majd

A 2021-ben hatályba életbe lépő adóügyi könnyítések szinte mindenkit érintenek - hangsúlyozta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-nek.



Kiemelte, hogy az újlakás-értékesítések áfa mértéke 22 százalékponttal, öt százalékra csökken, a január 1-től érvényes illetékmentességnek köszönhetően pedig másfélmillió államigazgatási ügy intézése válik ingyenessé. Az illetékmentesség a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő, gyermekes családoknak is jár, akár új, akár használt lakást vásárolnak. A pálinka bérfőzetése és magánfőzése évi 86 liter párlatig adómentes lesz. A magánszemélyek félmillió forint helyett egymillió forintig igényelhetik a 12 havi automatikus részletfizetési kedvezményt.



Izer Norbert jelezte: nemcsak a lakosságnak hoz kedvező adóváltozásokat az újév, hanem a vállalkozásoknak is. A kisvállalati adó (kiva) mértéke 12 százalékról 11 százalékra csökken, és a bevételi értékhatár a jelenlegi egyről hárommilliárd forintra, a kilépési pedig háromról hatmilliárd forintra nő. A kkv-k körében egyre népszerűbb ez a foglalkoztatás- és beruházásösztönző adófajta. December 27-ig már 7400 cég jelezte, hogy jövőre csatlakozna a kivások táborához.



Magyarország az Európai Unióban az elsők között nyújt a jövő nyártól áfabevallás-kiajánlási szolgáltatást a vállalkozásoknak, amely jelentősen csökkentheti félmillió vállalkozás bürokratikus terheit. A legbonyolultabb bevallás elkészítésén túl további könnyítéssel számolhatnak a kezdő vállalkozások. A speciális, személyre szabott segítségnyújtási időszaka, az úgynevezett mentorálás eddig féléves időszaka egy évre nő. E mellett mintegy 150 ezer vállalkozásnak hoz jelentős adminisztrációs tehercsökkentést az, hogy jövőre az ekáerben (elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszerben) már csak a kockázatos termékek szállítása esetén kell bejelentést tenni - sorolta az államtitkár.



Izer Norbert szerint jövőre két újabb kedvező adóváltozás miatt még jobban megérheti a cégeknek a fejlesztés, a beruházás. 2021-től ugyanis megszűnik a fejlesztési tartalék 10 milliárd forintos felső határa, így pedig a nyereség teljes összegéig érvényesíthető az adókedvezmény. A kkv-k esetében még kedvezőbbé válnak a beruházási értékhatárok jövőre: a fejlesztési adókedvezményt a kisvállalkozások már akár 200 millió forintos, a középvállalkozások pedig 300 millió forintos beruházás esetén igénybe vehetik.



Könnyebb lesz az adótartozások rendezése is. A magánszemélyek évente egyszer, félmillió forint helyett egymillió forintig igényelhetik a 12 havi automatikus részletfizetési kedvezményt. A könnyítések érintik az szja-bevallást is, és már a májusban benyújtandó 2020-ról szóló bevallásban - kétszázezer forint helyett - félmillió forintos tartozásig, hat hónap helyett szintén 12 hónapra kérhető a személyi jövedelemadóra és a szociális hozzájárulási adóra a pótlékmentes részletfizetés.

Mintegy 800 ezer vállalkozás esetén a felére csökken jövőre a helyi iparűzési adó maximális mértéke. Maximum egy százalék helyi iparűzési adóval számolhatnak 2021-ben az egyéni vállalkozók, az egyéb vállalkozó magánszemélyek (például az őstermelők) és azok a kkv-k, amelyeknek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és az árbevétele vagy a mérlegfőösszege legfeljebb négymilliárd forint - emlékeztetett az államtitkár.



Az eljárásjogi változásokra kitérve Izer Norbert elmondta, hogy mivel a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok az önkormányzatoktól átkerülnek a NAV-hoz, az adót továbbra is félévente, két egyenlő részletben - 2021-ben kivételesen április 15-ig, a későbbiekben március 15-ig, valamint szeptember 15-ig - kell megfizetni.



Az adórendszer egyszerűsítése és a kedvezmények könnyebb igénybevétele miatt a személyi kedvezményt ezentúl nem adókedvezményként, hanem az összevont adóalapot csökkentő kedvezményként lehet érvényesíteni a minimálbér harmadáig száz forintra kerekítve - tudatta Izer Norbert, hozzátéve, hogy az igénybevétel feltételei változatlanok maradnak. Az egyszerűbb jogalkalmazás miatt az szja-ban az adóalap-kedvezmények érvényesítési sorrendje jövőre változik: elsőként a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye vehető igénybe, majd a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye, végül a családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény - összegezte az államtitkár.



A gyermekes családoknak nagy segítség lehet a jövőre hatályba lépő illetékmentesség - hangsúlyozta Izer Norbert. Mint mondta: mind az új, mind a használt lakások megvásárlása - 2020 december 31-ét követően kötött adásvételi szerződéssel - mentes a visszterhes vagyonszerzési illeték alól, ha a vásárlásnál a vagyonszerző családi otthonteremtési kedvezményt használ fel. A mentesség az igénybe vett kedvezmény összegétől és a lakás forgalmi értékétől függetlenül igénybe vehető.