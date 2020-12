Adóügyek

Bővül az online intézhető ügyek köre az adóhatóságnál

Újabb online nyomtatványokkal segítik, hogy külön program telepítése nélkül, bárhol, akár mobiltelefonon is intézhessék adózással kapcsolatos ügyeiket az emberek. 2020.12.11 12:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jövőre ismét bővül az online intézhető ügyek köre a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), 2021 elejétől már a háztartási munkával kapcsolatos bejelentések is teljesíthetők online formában, vagy a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallása.



A NAV MTI-nek küldött pénteki közleménye kiemeli: az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson (ONYA) belül újabb online nyomtatványokkal segítik, hogy külön program telepítése nélkül, bárhol, akár mobiltelefonon is intézhessék adózással kapcsolatos ügyeiket az emberek.



Jövő év elejétől a háztartási munkával kapcsolatos bejelentések mellett a nullás bevallás kiváltására szolgáló nyilatkozat (NY) beküldése a webes felületen még egyszerűbbé válik. Az egyre népszerűbb kisvállalati adózás megkönnyítésére a kiva-bevallás (21KIVA) szintén elérhető lesz az ONYA felületén, és a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására szolgáló nyomtatvány (21TFEJLH) esetében is csupán néhány adat kitöltésével benyújtható lesz a bevallás.



Az ONYA 24 órás szolgáltatást kínál, és használatához kizárólag ügyfélkapu-regisztrációra van szükség. A felületen bárki elérheti a NAV-nál nyilvántartott aktuális adatait, amelyeket szükség esetén módosíthat, törölhet, további adatokkal kiegészíthet. Az azonosító adatok a bevallási nyomtatványokon is automatikusan megjelennek, ami gyorsítja és megkönnyíti kitöltésüket - írta a NAV.