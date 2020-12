Adóügyek

Beérkezett a 150 milliomodik online számla

Beérkezett a 150 milliomodik online számla az adóhivatalhoz csaknem két és fél évvel az online számlarendszer indulását követően - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.



Az egyes ügyletek áfa értékétől függetlenül már minden, vállalkozások közötti számlát lát az adóhivatal - emlékeztetett Izer Norbert, hozzátéve, hogy ez a július 1-e előtti időszakhoz képest havonta átlagosan majd tízszer annyi számlát jelent.



Míg 2019 novemberében 2,3 millió számláról érkezett adat az adóhivatalhoz, addig idén novemberben ez a szám már csaknem 20 millióra emelkedett - ismertette az államtitkár.



A növekedés oka pedig az, hogy idén július 1-től kapcsolt újabb fokozatba az online számlarendszer, azóta ugyanis minden, vállalkozások közötti számláról, még a 100 ezer forint alatti áfatartalmúakról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) - magyarázta.



Izer Norbert elmondta, hogy az online számlarendszer jubileumi, 150 milliomodik számláját gyerekjátékokról állították ki. A számlán többek között kalózhajós kirakók, kislány hajdíszek és többféle kisautó is szerepelt.



Az e-szja után, amely mintegy 5,5 millió magánszemély válláról veszi le a bevallás kitöltésének a nyűgét, most a vállalkozók adózási feladatai válnak könnyebbé azzal, hogy az online számlarendszer adatait felhasználva 2021 nyarától mintegy félmillió vállalkozásnak ajánlja ki a NAV az áfabevallási tervezetét - jelentette ki Izer Norbert.



Egyben az online számlarendszer nemcsak a gazdaság fehérítését segíti, használatával több, fontos digitális szolgáltatás is elérhetővé válik. Így például 2021-től könnyedén át lehet térni az elektronikus számlázásra. Gyakorlatilag egyetlen kattintás az online számlarendszerben, és a beküldött adatok elektronikus számlaként is funkcionálhatnak.