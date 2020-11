Adóügyek

LMP: az önkormányzatok "bedőlnének" az adóbevételeik nélkül

Számos polgármester szerint a teljes önkormányzati rendszer "bedőlne", ha részben vagy egészében elvonnák tőlük az adóbevételeiket - mondta az LMP frakcióvezetője hétfőn sajtótájékoztatón. Keresztes László Lóránt hangsúlyozta: pártja mindent megtesz ennek megakadályozásáért, ezért az LMP országgyűlési határozati javaslatot nyújt be az önkormányzatok érdekében.



Az ellenzéki politikus kifejtette: a határozati javaslat megfogalmazza az önkormányzatok feladatait a járványhelyzetben, és azt, hogy a kormánynak azok megvalósításához, valamint a működéshez biztosítania kell a forrásokat. Az előterjesztés értelében a kormánynak az eddigi megszorításokat vissza kell vonnia, és nem hozhat olyan döntéseket sem a kabinet, amely ellehetetleníti az önkormányzatok működését.



Keresztes László Lóránt felidézte a kereskedelmi és iparkamara vezetőjének javaslatát az önkormányzati adóbevételek elvonásáról, amelyet a kormány nem cáfolt, sőt szerinte a miniszterelnök egyes megszólalásai megerősítik, hogy ez egy kormányzati szándék. Az intézkedés nem segítené a kis- és közepes vállalkozásokat, őket a kormányzat tudná megtámogatni - mondta.



Hozzátette: az önkormányzatok már így is súlyos elvonásokat szenvedtek el, ami nehezíti alapfeladataik ellátását, például az utak karbantartását, a közvilágítás vagy az ivóvíz biztosítását, az egészségügyi alapellátást, a közösségi közlekedés megszervezését.



Az LMP frakcióvezetője közölte: 130 városvezetőt keresett meg levélben. Válaszaikból kiderül, hogy még a kormánypárti polgármesterek is elutasítják a kamara elnökének javaslatait.