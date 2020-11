Koronavírus

Öt százalékra csökken a kiszállított ételek áfája a zárva tartás idejére

A vendéglátóhelyekre nem vonatkozik az este hét órás bezárás, onnan este 8 után is házhoz lehet szállítani az ételeket-italokat.

Öt százalékra csökken a kiszállított ételek áfája az eddigi 27 százalékról az éttermek zárva tartásának átmeneti időszakára - közölte Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója pénteken Facebook-oldalán a kormány intézkedését.



Hozzátette: az adómérték csökkentését a kiszállításra nem lehet alkalmazni, ezért a számlát meg kell osztani, a szállítás díja 27 százalékos áfával terhelt tétel. A vendéglátóhelyekre nem vonatkozik az este hét órás bezárás, onnan este 8 után is házhoz lehet szállítani az ételeket-italokat - sorolta.



Guller Zoltán szavai szerint nem kérdés, hogy rendkívüli időket él mindenki, ahogy az sem: le fogjuk győzni a vírust, április-májusban meg fog kezdődni a tömeges oltás. Addig "néhány hosszú és kemény téli hónapot kell átvészelni".



Kiemelte: a kormány most újabb intézkedéseket hozott, amelyekkel az ágazat túlélését segíti. Ezek között megismételte, hogy az állam, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) megtéríti a szállodák november 8-ig beérkezett, a zárás utáni 30 napra vonatkozó foglalások értékének 80 százalékát. Ennek feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, és a dolgozók megkapják a fizetésüket erre az időszakra. Az éttermek működhetnek házhoz szállítással, az ott dolgozóknak az állam átvállalta a munkabér 50 százalékát és a járulékfizetését - ismertette. Mindez jelentős segítség az ágazatban tevékenykedő cégeknek és munkavállalóknak a vezérigazgató értékelése szerint.



Felidézte, minden magyarországi szálláshelynek kötelező volt regisztrálni már több mint tíz hónapja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK). Ez a rendszer novemberre közel egymillió vendégéjszakát mutat, amelyet a szálláshelyek rögzítettek be. A szolgáltatók önbevallása alapján még az idén kifizeti az MTÜ az NTAK-ba rögzített ár 80 százalékát mindenkinek - közölte.



Guller Zoltán közlése szerint a járulékfizetési kötelezettséget felfüggesztette a kormány a szabadidős és szórakoztató tevékenységet végző szolgáltatók számára is, akiknek a dolgozóik után erre a 30 napra szintén nem kell járulékot fizetni. Hozzátette: ebbe a csoportba tartoznak mások mellett a mozik, színházak, múzeumok, állatkertek, sportlétesítmények, edzőtermek, konferenciák és bemutatók, a szórakoztatóiparban dolgozók.



Kitért arra, hogy hatályba lépett az az utazásszervezőket érintő intézkedés is, miszerint a vagyoni biztosítékot a 2019-es lezárt forgalmuknak csak az 50 százaléka után kell megfizetni. Mivel a 2019-es év erősebb volt, mint az idei lesz. Ez a kisebb utazási irodáknak óriási lehetőség az életben maradáshoz - értékelte.