Adóügyek

ITM: törvénymódosítás számolhatja fel a jogkövető vállalkozások versenyhátrányát

A kormány kiemelt célja a jogszerű foglalkoztatás elősegítése, a gazdaság további fehérítése, ezért törvénymódosítási javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről - jelentette be kedden Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.



A minisztérium közleménye szerint a javaslat értelmében a foglalkoztatók a jogsértés feltárását követően kötelesek lesznek a jogszerűtlenül foglalkoztatott munkavállalóikat visszamenőlegesen legalább egy hónapra, a mindenkori minimálbér mértékéig bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV).



A foglalkoztatásra vonatkozó szabályok ellenőrzése a tervek szerint megújul, rugalmasabbá és hatékonyabbá válik. A benyújtott törvénymódosítás alapján a jövőben a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság visszamenőlegesen biztosíthatja a bejelentés nélküli foglalkoztatásból elmaradt munkáltatói befizetéseket.



Bodó Sándor a közleményben kiemelte, a hatóság a jogsértés feltárását követően a megrövidített munkavállaló legalább egy hónapra szóló bejelentésére kötelezheti a munkáltatót. Az intézkedés különösen előnyös a munkából élők számára, hiszen rendezi a jogviszonyukat, így jogosulttá válnak a társadalombiztosítási ellátásokra, meghosszabbodik a nyugdíjszámítást megalapozó szolgálati idejük is.



A jogszerűen foglalkoztató vállalkozások versenyhátránya a tervezett módosítással megszűnhet, hiszen a költségvetés és a munkavállalók kárára ügyeskedők elveszítik a bejelentés nélküli foglalkoztatásból származó, tisztességtelen előnyöket. Az intézkedés a versenytorzító hatások kiküszöbölése mellett fehéríti a gazdaságot. A törvényjavaslat parlamenti elfogadása esetén az új rendelkezések 2021. március 1-jétől léphetnek életbe.