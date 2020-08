Adóügyek

Mintegy félmillió ügyfelének küld postán adószámla-kivonatot a NAV

Csak az kap, akinek legalább egy adónemen ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint. 2020.08.31 14:08 MTI

Mintegy félmillió ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelének küld postán adószámla-kivonatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a tájékoztatás elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt, hogy mennyit kell fizetnie, illetve mennyit igényelhet vissza - közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel.



Közleményük szerint adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy adónemen ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint. Aki fizetési kötelezettségét tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítette, és emiatt ötezer forintot elérő pótléka keletkezett, a kivonat mellett késedelmipótlék-értesítőt is találhat a postaládájában.



A postázott kivonatok az adatokat adónemenként nemcsak egyenleg szintjén (túlfizetés, hátralék, rendezett), hanem részletesen is tartalmazzák - tették hozzá.



Kiemelték, hogy akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket többféleképpen is rendezhetik: csekken, átutalással, bankkártyával, vagy esetleges többletük átvezetésével. Túlfizetés esetén a 2017-es nyomtatványt kell benyújtani a visszaigényléshez.



A NAV az adatok értelmezéséhez és az azzal kapcsolatos teendőkhöz útmutatót is csatol az értesítések mellé. Az adószámla-kivonatot, illetve a pótlékértesítőt mindenkinek célszerű összehasonlítania a saját nyilvántartásával. Ha valaki eltérést tapasztal a közölt és saját adatai között, az azzal kapcsolatos észrevételeit írásban, személyesen, telefonon vagy elektronikusan is megteheti.



A hivatal szerint, aki még nem nyitott ügyfélkaput, annak érdemes elgondolkodnia a regisztráción, ugyanis azzal bármikor megnézheti adószámláját, illetve kérdéseit, észrevételeit elektronikusan is beküldheti a NAV-hoz az e-Papír szolgáltatáson keresztül.