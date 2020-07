Adóügyek

Megkezdte az adószámla-értesítők kiküldését az adóhatóság

2020.07.29 19:08 MTI

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban megkezdte azoknak a magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak az értesítését, akiknek az adószámláján az elmúlt évről tartozás vagy túlfizetés van. Közel másfél millió adózó számíthat adószámla-értesítőre - tette közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán a honlapján.



A közlemény szerint azok kapnak értesítést, akiknek legalább egy adónemben ötezer forintnál több tartozása vagy ezer forintnál több túlfizetése van. Az, aki tavaly fizetési kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesítette, és emiatt legalább ötezer forint késedelmi pótléka keletkezett, késedelmipótlék-értesítőt is kap.



Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők tárhelyére július 23. és 29. között érkezett meg a NAV tájékoztatója arról, hogy adószámlájuk tartozást vagy túlfizetést mutat, vagy a hivatal késedelmi pótlékot számított fel. Azoknak a magánszemélyeknek, akiknek még nincs ügyfélkapus hozzáférésük - az értesítendők között ők mintegy félmillióan vannak - a NAV postázza az adószámla-kivonatot és a pótlékértesítőt. Ők szeptember elejétől számíthatnak az értesítések megérkezésére.



A NAV azt ajánlja, hogy akik még nem nyitottak ügyfélkaput, tegyék meg, hiszen ennek birtokában bármikor - az értesítéstől függetlenül is - megtekinthetik adószámlájukat az eBEV Portál szolgáltatások menüpontjában, miután a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül beléptek a portálra.



Az adószámla lekérdezéséhez a portálon az adószámla és pótlékadatok szolgáltatás adószámlafunkcióját kell kiválasztani. Ha a lekérdezett adószámla minden adónemben rendezett, érdemes ellenőrizni a 2019-re felszámított pótlékot is - hívja fel a figyelmet a hivatal.



A részletes pótléklevezetést a gazdálkodók június 10-től, a magánszemélyek és egyéni vállalkozók szeptember 9-től kérdezhetik le, az adószámla és pótlékadatok szolgáltatás pótléklevezetés funkciójával.



A tartozást bankkártyával, átutalással, valamint csekken lehet befizetni. Túlfizetés esetén a többlet visszatérítése a 2017 számú nyomtatványon kérhető.



További információk a NAV honlapján elérhető adószámla információs oldalon találhatók. Az ügyfelek, kérdéseikre leggyorsabban a 06 (80) 20-21-22 telefonszámon, a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerben (ÜCC) kaphatnak választ, ehhez ügyfélazonosító szám (PIN kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges.