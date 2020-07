Adóügyek

Több mint másfél milliárd forintnyi áfát csalt el egy bűnszervezet

Mintegy 1,6 milliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek egy bűnszervezet, amely az általános forgalmi adó megfizetése nélkül értékesített műszaki cikkeket belföldön - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás bűntette miatt vádat emelt négy férfival szemben, aki szervezett bűnözői csoportot működtetve, további négy társával együtt áfa megfizetése nélkül értékesített műszaki cikkeket belföldön, továbbá tagállami értékesítés látszatával nagy összegű áfát igényelt vissza jogosulatlanul.



A vádirat szerint az első rendű vádlott vezetésével létrehozott bűnözői csoport 2015 októberétől 2017 októberéig az érdekkörébe tartozó, strómanok által képviselt gazdasági társaságok felhasználásával műszaki, számítástechnikai eszközök kereskedelmét végezte.



Azért, hogy csökkenjen a lelepleződés esélye, a bűnszervezet tagjai hosszú számlázási láncot alakítottak ki. A számlázási láncban felhasznált cégek részben az elsőrendű vádlott tényleges irányítása alatt álltak, többségüknek azonban nem ő volt a bejegyzett tagja.



Bűntársai a bűnözői szervezet működését segítették, az általa rájuk kiosztott feladatok végrehajtását végezték: a "bukócégek" termékbeszerzését, az áru szállítását, továbbá a valós gazdasági ügyletek látszatát keltő dokumentumok elkészítését szervezték.



A vádlottak a cégláncolat alján szereplő bukócégek segítségével a szórakoztató elektronikai termékeket külföldről, nettó áron, azaz jelentős árelőnnyel szerezték be, ami után az áfát szándékosan senki nem fizette meg. A cégláncolat látszólagos exporttevékenységet is végzett, amelynek során azonban az áru egy osztrák és egy szlovák logisztikai központból nagyon rövid időn belül visszakerült az eredeti magyarországi megrendelőhöz.



A kivitelt végző gazdasági társaság a számlalánc fiktív számláinak áfatartalmát is visszaigényelte - tették hozzá.



A bűnszervezet irányítója és tettestársa annak érdekében, hogy a bűncselekményből származó pénz eredetét leplezze, osztalék és kölcsön címén utalásokat teljesített egymás számláira, végül az összegeket készpénzben felvette.



Az ügyészség négy vádlottat bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős illetve különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, továbbá hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja, amely 5-20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.



Két vádlottnak üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt is felelnie kell. Velük szemben az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy kedvezménnyel nem szabadulhatnak.

A bűnös gazdagodás erejéig valamennyi vádlottal szemben vagyonelkobzás elrendelését is indítványozza az ügyészség.



Mivel a bűnszervezet vezetőjével és tettestársával szemben már folyik büntetőeljárás, az ügyészség indítványozta, hogy ügyüket a Pécsi Törvényszéken folyó ügyhöz egyesítsék - áll a közleményben.