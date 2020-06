Adóügyek

Új fejlesztés a NAV-tól: számlázás okostelefonról

Már elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) saját fejlesztésű mobilapplikációja, amivel a számlák mobiltelefonon is kiállíthatók, letöltése és használata ingyenes. Az alkalmazás automatikusan teljesíti a kötelező adatszolgáltatást - közölte az adóhatóság.



A NAV közleményében emlékeztet: a hivatal az online számla rendszer 2018-as bevezetése óta biztosít ingyenes számlázó programot (online számlázó) a belföldi adóalanyoknak, amivel az online számlaadat-szolgáltatás automatikusan teljesíthető. Most ehhez az ingyenes számlázó programhoz fejlesztett a hivatal az iOS (legalább 11.0 verzió) és Android (legalább 7.0 verzió) operációs rendszerekkel is kompatibilis online számlázó applikációt.



Az alkalmazás ingyenesen elérhető az Apple App Store és a GooglePlay áruházakból egyaránt. Az ingyenes számlázó programmal és a hozzá tartozó ugyancsak ingyenes mobilapplikációval nem jelent plusz adminisztrációs terhet a 2020. július 1-jén életbe lépő, kiterjesztett adatszolgáltatási kötelezettség - írják.

Július 1-jétől a számlaadat-szolgáltatás minden belföldi adóalany számára kötelező lesz, aki másik belföldi adóalany részére, az áfatörvény szabályai szerint belföldön teljesített ügyletről állít ki számlát. Így például adatot kell szolgáltatni azokról a számlákról is, amelyek nem tartalmaznak áfát vagy az áfa összegének megállapításához szükséges százalékértéket.



A mobilapplikáció elsősorban azoknak az adóalanyoknak jelent segítséget, akik jelenleg számlatömbből állítanak ki számlát, vagy értékesítéseik, szolgáltatásaik nem helyhez kötöttek, számlaadási és számlaadat-szolgáltatási kötelezettségüket így ezek az adóalanyok is könnyen teljesíthetik.



Az applikáció használatba vételének feltétele, hogy a felhasználó előzetesen regisztráljon az online számla rendszerbe (https://onlineszamla.nav.gov.hu), illetve a rendszerbeli regisztráció után, a rendszerből átnavigáljon az online számlázó programba a webes felületen. A programhoz tartozó általános szerződési feltételek elfogadása és az alapvető beállítások elvégzése után az okostelefonra letöltött applikáció a webes felületről indított összepárosítást (QR-kód beolvasása, ami a beállítások/mobil alkalmazás párosítása oldalon érhető el) követően használatba vehető.



A mobilapplikáció funkciói lényegében megegyeznek az online számlázó program funkcióival. A kiállított számla az appon és az online számlázó webes felületén is bármikor visszakereshető, megnyitható, továbbítható. Az applikációval számlázó felhasználó a számla kiállítása után azonnal elküldheti elektronikus számláját például AirDropon keresztül, mms-üzenetben, e-mailben, Viber üzenetben, Facebook messengeren keresztül, vagy bármely, a mobil készüléke által ismert és támogatott platformon.



Az alkalmazásban elvégezhető legfontosabb műveletek: számlák, előlegszámlák kiállítása, módosítása, érvénytelenítése; az adatszolgáltatási kötelezettség automatikus teljesítése a NAV felé; elektronikus számla kiállítása; partner- és terméklista alkalmazása; kimenő és bejövő számlák lekérdezése; használati statisztikák áttekintése; a vevőadatok betöltése QR-kóddal; saját elektronikus névjegy létrehozása, alkalmazása; a számlakibocsátói oldalon a kiállított elektronikus számlák archiválása; a számlakiállításhoz használt számlatömbök kezelése, az online számla rendszeren közzétett hírek elérése.



Az applikációval rögzített számlák adatait a program nem az alkalmazáshoz használt okostelefonon, hanem felhőben tárolja, így az adatok nem vesznek el készülékváltáskor sem. A használatához internetkapcsolatra van szükség.