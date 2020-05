Koronavírus

Izer Norbert: az adófelajánlások jelentősége most nagyobb lehet, mint bármikor

Tavaly összesen 36 milliárd forintról rendelkezhettek volna a magánszemélyek, végül 16,5 milliárd forintot juttattak el a különféle szervezeteknek. 2020.05.11 07:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentős, több tíz milliárd forintos összeget ajánlhat fel egy százalék formájában mintegy négy és fél millió adófizető a civil szervezeteknek és az egyházi szférának - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet hétfői számában a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. Izer Norbert szerint az adófelajánlásoknak most, a válság miatt talán nagyobb a jelentőségük, mint korábban bármikor.



Az államtitkár felidézte, hogy tavaly összesen 36 milliárd forintról rendelkezhettek volna a magánszemélyek, végül 16,5 milliárd forintot juttattak el a különféle szervezeteknek.



Izer Norbert úgy vélekedett, az elmúlt, válsággal terhelt hetek világosan rámutattak, hogy a civil szféra és az egyházi világ számos szereplője olyan tevékenységet végez, amelynek a társadalmi haszna igen jelentős. Más szervezeteknek pedig azért lehet fontos az egy százalék, mert a krízis nehéz anyagi helyzetbe sodorta őket.



Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a tavaly tett egyházi felajánlások idén is érvényesek. Ha az adófizető nem vonja vissza múlt évi döntését vagy nem jelöl meg más kedvezményezettet, az adóhivatal automatikusan továbbítja az érintett egy százalékát a korábban kiválasztott egyháznak. Lényeges az is, hogy a magánszemélyek az adóhivatal honlapján megtalálhatják azoknak a civil szervezeteknek a listáját, amelyek fogadhatnak adószázalékokat. Fontos szabály az is, hogy - a korábbiakkal ellentétben - a civilek már akkor is megkaphatják a felajánlásokat, ha köztartozásuk van. Természetesen az összegnek csak azt a részét, amely a tartozás kiegyenlítése után megmarad. Tavaly 80 millió forintot tartott vissza emiatt a NAV.



Izer Norbert megemlítette, hogy idén május első napjaiig nagyjából félmillióan rendelkeztek egy százalékaikról az elektronikus adóbevallási felületen. Hozzátette, hogy az egy százalékokat a hagyományos módon, papíron is fel lehet ajánlani.