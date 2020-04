Adóügy

A NAV megkezdte az szja-tervezetek postázását

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan postázza az szja-tervezeteket azok számára, akiknek nincs ügyfélkapus regisztrációjuk, ezzel a lehetőséggel április 15-ig több mint 300 ezren éltek - közölte a NAV szerdán az MTI-vel.



Ugyanakkor megjegyezték, azok is számíthatnak levélre, akiknek a tervezete a munkáltatók, kifizetők hiányos vagy téves adatszolgáltatása miatt ellentmondást tartalmaz.



Akik egyetértenek a postán kapott tervezettel és kiegészítő nyilatkozatot nem kaptak, nem kell tenniük semmit, a tervezetből automatikusan bevallás lesz.



A közlemény szerint a postai csomag általánosságban tartalmaz egy rövid, személyre szabott tájékoztatót, az adóbevallási tervezetet, az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatot (19EGYSZA) és az annak visszaküldésére szolgáló válaszborítékot.



Bizonyos esetekben azonban a boríték tartalma ettől eltérhet: kiegészítő nyilatkozatot kapnak azok, akiknek a hibátlan tervezete visszaigényelhető vagy befizetendő adót tartalmaz. Az első esetben elég a kiegészítő nyilatkozatot aláírva visszaküldeni, amelyben kiválasztható, hogy a visszaigényelhető összeget a NAV postai úton vagy átutalással juttassa el. A nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével válik a bevallási tervezet érvényes bevallássá, a visszaigényelhető összeg kiutalása annak beérkezésétől számított 30 napon belül megtörténik.



Ha befizetendő adót tartalmaz a tervezet, és annak összege nem haladja meg a 200 ezer forintot, a csatolt kiegészítő nyilatkozaton az érintett legfeljebb hat hónapra kérhet részletfizetést.



Közölték, ha az adózó több önkéntes pénztárnak is a tagja volt, akkor fel kell tüntetnie, hogy melyikhez kívánja a rendelkezés összegét utaltatni.



Az adózó kiegészítő nyilatkozatot csak akkor tehet, ha a tervezet tartalmaz minden olyan jövedelmet, amelyről bevallást kell benyújtani.



Az áfás magánszemélyek és az őstermelők a tervezet adatainak felhasználásával készíthetik el a 19SZJA bevallást. Az őstermelőknek az idei évtől a szociális hozzájárulási adót a személyijövedelemadó-bevallásban kell bevallaniuk. Az év közben megfizetett szociális hozzájárulási adóból az adókulcs 2019. július 1-jei csökkenése miatt visszajáró összeget is a bevallásban tudják visszaigényelni.



Ha a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó bevétele tavaly nem haladta meg a 600 ezer forintot, akkor csak a kiegészítő nyilatkozatot kell visszaküldenie, a 19SZJA bevallást nem kell benyújtania.



Aki nem ért egyet a tervezetben szereplő adatokkal, a 19SZJA bevallást kell benyújtania 2020. május 20-áig, mivel a papíralapú tervezet adatait nem lehet módosítani - olvasható a NAV közleményében.