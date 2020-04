Szja

NAV: április 15-ig SMS-ben is kérhető a bevallási tervezetek postázása

Az ügyfélkapuval nem rendelkezők az idén is kérhetik a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) az szja-bevallási tervezetük postázását, amelyhez az adóazonosító jelet és a születési dátumot tartalmazó kérelmüket kell SMS-ben vagy egyéb módon eljuttatni a NAV-hoz április 15-éig - közölte az adóhivatal szerdán az MTI-vel.



A kérelmek benyújtásánál arra kell figyelni, hogy az SMS-t a 06-30/344-4304-es telefonszámra kell küldeni, "SZJA szóköz, adóazonosítójel, szóköz, ééééhhnn" formában. Ezen felül a kérelem elérhető a NAV honlapján űrlapon, de be lehet küldeni az adóhivatalhoz levélben vagy formanyomtatványon (BEVTERVK) és a tervezet postázást lehet kérni telefonon a 1819-es hívószámon, vagy a 06-80/20 21 22-es telefonszámon, ez utóbbihoz előzetes regisztráció szükséges.



Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen küldi el postán az igénylőknek.



Az adóhivatal idén is automatikusan elkészítette azok szja-bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik: legyen az munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó.



Az elkészített tervezetek március 15-e óta elektronikus formában elérhetőek, tehát azok KAÜ azonosítás (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) utáni belépést követően szerkeszthetők, jóváhagyhatók.



Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 20-ig - olvasható a NAV közleményében.